Google poursuit le remplacement de Assistant par Gemini, jusque sur les appareils les plus abordables. Avec Gemini Go, l’entreprise veut rendre son IA conversationnelle accessible aux smartphones Android Go, souvent limités en mémoire et en stockage.

La nouveauté concerne les appareils sous Android 13 Go Edition équipés d’au moins 2 Go de RAM. Gemini Go remplace Assistant Go et s’intègre via l’application Google Search, avec un accès possible par un appui long sur le bouton d’accueil ou, selon les modèles, sur le bouton d’alimentation. (Google Help￼)

Gemini Go : Une version allégée, mais pas dénuée d’ambition

Gemini Go reprend plusieurs fonctions clés de Gemini. L’utilisateur peut lui demander d’envoyer un message, de passer un appel, de rechercher un restaurant à proximité, de trouver une borne de recharge ou encore de lancer de la musique selon une humeur précise.

L’assistant peut aussi gérer des tâches du quotidien : créer une alarme, ajouter un événement au calendrier, prendre une note ou interagir avec des fichiers, photos et documents dans une conversation.

La fin progressive d’Assistant Go

Ce lancement marque une étape symbolique. Android Go représentait l’un des derniers territoires où Google Assistant conservait encore sa place, faute de solution Gemini adaptée aux petits appareils.

Avec Gemini Go, Google montre que sa transition vers l’IA générative ne concerne plus seulement les smartphones premium. L’enjeu est stratégique : imposer Gemini comme assistant par défaut sur toute la gamme Android, du modèle d’entrée de gamme au flagship.

Un déploiement encore progressif

Gemini Go arrive progressivement sur les appareils compatibles. Tous les utilisateurs ne le verront donc pas immédiatement, même avec un smartphone éligible. Google précise que la disponibilité dépendra aussi des pays et langues déjà pris en charge par Gemini.

En portant Gemini sur Android Go, Google envoie un signal clair : l’IA mobile ne doit plus être réservée aux appareils les plus puissants. Reste à voir si cette version allégée saura conserver l’essentiel de l’expérience Gemini sans sacrifier la fluidité sur du matériel modeste.