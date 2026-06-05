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ChatGPT améliore sa mémoire avec « Dreaming » : OpenAI veut enfin lui donner une mémoire vivante

ChatGPT améliore sa mémoire avec « Dreaming » : OpenAI veut enfin lui donner une mémoire vivante

Depuis son lancement en 2024, la mémoire de ChatGPT représentait l’une des fonctionnalités les plus prometteuses de l’assistant d’OpenAI. Mais, dans les faits, elle souffrait d’un problème majeur : elle avait du mal à évoluer avec le temps.

OpenAI annonce désormais une refonte en profondeur de cette capacité avec un nouveau système baptisé « Dreaming », conçu pour permettre à ChatGPT de mettre à jour automatiquement ce qu’il sait de ses utilisateurs et d’utiliser ce contexte de manière beaucoup plus intelligente.

Une mémoire qui ne dépend plus uniquement des demandes explicites

Jusqu’à présent, ChatGPT enregistrait principalement des informations lorsque l’utilisateur lui demandait explicitement de s’en souvenir.

Cette approche fonctionnait pour les préférences permanentes, mais montrait rapidement ses limites dans la vie réelle. Un voyage prévu, un changement de régime alimentaire ou une nouvelle habitude pouvaient devenir obsolètes sans que l’IA ne le comprenne réellement.

Avec Dreaming, OpenAI change de philosophie.

Le système analyse désormais l’historique des conversations en arrière-plan afin d’identifier automatiquement les informations pertinentes. Il est également capable d’intégrer la notion de temporalité. Concrètement, si vous avez indiqué le mois dernier que vous partiez à Singapour, ChatGPT ne supposera plus automatiquement que vous vous y trouvez encore plusieurs semaines plus tard.

Une personnalisation beaucoup plus naturelle

L’objectif est aussi d’améliorer la cohérence des réponses. Si vous avez déjà indiqué que vous êtes végétarien, que vous préférez les restaurants calmes, que vous voyagez fréquemment, ou que vous travaillez dans un secteur spécifique, ChatGPT pourra réutiliser ces informations plus naturellement dans les futures conversations, sans que vous ayez besoin de les répéter.

Cette évolution rapproche davantage l’assistant d’un véritable compagnon numérique capable de construire progressivement une compréhension contextuelle de son utilisateur.

Une nouvelle page dédiée à la mémoire

OpenAI introduit également une interface permettant de visualiser et gérer plus facilement les souvenirs enregistrés. Les utilisateurs pourront consulter les informations mémorisées, corriger les erreurs, supprimer certains éléments et ajouter manuellement de nouveaux détails.

Cette transparence devient essentielle à mesure que l’IA conserve davantage de contexte personnel.

Une optimisation qui ouvre la porte aux utilisateurs gratuits

L’une des annonces les plus importantes concerne le déploiement. Selon OpenAI, des optimisations récentes ont permis de réduire d’environ 5x la puissance de calcul nécessaire pour faire fonctionner cette mémoire avancée.

Cette amélioration permet un déploiement immédiat pour les abonnés Plus et Pro aux États-Unis, une extension progressive à d’autres pays et une arrivée prochaine sur les offres Free et Go.

OpenAI indique également avoir doublé la capacité mémoire disponible pour les utilisateurs Plus et Pro.

Vers une IA qui apprend réellement à connaître son utilisateur

La mémoire représente probablement l’un des chantiers les plus stratégiques pour les assistants IA. Les modèles actuels sont devenus excellents pour répondre à une question isolée, mais restent souvent faibles lorsqu’il s’agit de maintenir une compréhension cohérente d’une personne sur plusieurs mois.

Avec Dreaming, OpenAI tente de résoudre ce problème fondamental : transformer ChatGPT d’un outil conversationnel performant en un assistant capable de construire une relation contextuelle durable.

La réussite de cette approche dépendra toutefois d’un équilibre délicat entre personnalisation et contrôle des données. Une mémoire plus intelligente est utile uniquement si elle reste précise, transparente et facile à corriger.

Si OpenAI parvient à tenir cette promesse, Dreaming pourrait devenir une évolution bien plus importante que n’importe quel nouveau modèle de langage.