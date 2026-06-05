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iPhone Ultra : le premier iPhone pliable pourrait intégrer une chambre à vapeur

Smartphones par Yohann Poiron le Apple iPhone Ultra
iPhone Ultra : le premier iPhone pliable pourrait intégrer une chambre à vapeur
iPhone Ultra : le premier iPhone pliable pourrait intégrer une chambre à vapeur

Le premier iPhone pliable d’Apple continue de se préciser à travers les fuites. Selon le leaker chinois Fixed Focus Digital, l’appareil, souvent évoqué sous le nom iPhone Ultra, progresserait rapidement en développement et des prototypes auraient déjà été envoyés à plusieurs opérateurs dans le monde.

La nouveauté la plus intéressante concerne le refroidissement : Apple testerait une chambre à vapeur pour mieux contrôler la température de ce futur modèle pliable.

iPhone Ultra : Un design très fin, mais plus difficile à refroidir

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Les rumeurs évoquent un smartphone extrêmement fin, autour de 4,5 à 5 mm une fois déplié. Dans un tel format, la gestion thermique devient un défi majeur. L’ajout d’une chambre à vapeur permettrait de mieux dissiper la chaleur lors des usages exigeants : multitâche, jeux, photo, vidéo ou fonctions IA.

Apple a déjà introduit cette technologie sur les iPhone 17 Pro. Son arrivée sur un modèle pliable serait donc logique.

Le leak confirme aussi une autre rumeur persistante : l’utilisation d’une charnière en Liquid Metal. Ce matériau offrirait une meilleure résistance aux contraintes répétées et pourrait aider à réduire la pliure visible de l’écran interne.

L’iPhone Ultra mesurerait environ 9 à 9,5 mm une fois plié, avec un écran interne proche de 7,8 à 8 pouces.

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Lancement attendu en septembre 2026

Apple pourrait présenter son premier iPhone pliable aux côtés des iPhone 18 Pro. Les caractéristiques évoquées incluent une puce A20, un écran interne autour de 8 pouces, un écran externe plus compact, le retour du Touch ID, une double caméra arrière et un prix autour de 2 000 dollars.

Apple arrive tard sur le marché pliable, mais semble vouloir éviter les faiblesses classiques du segment : chauffe, fragilité, épaisseur et pliure visible.

La chambre à vapeur et la charnière en métal liquide montrent que la marque traite ce produit comme un flagship durable, pas comme une simple démonstration technologique.

Tags : AppleiPhone Ultra
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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