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iPhone Ultra : le premier iPhone pliable pourrait intégrer une chambre à vapeur

iPhone Ultra : le premier iPhone pliable pourrait intégrer une chambre à vapeur

Le premier iPhone pliable d’Apple continue de se préciser à travers les fuites. Selon le leaker chinois Fixed Focus Digital, l’appareil, souvent évoqué sous le nom iPhone Ultra, progresserait rapidement en développement et des prototypes auraient déjà été envoyés à plusieurs opérateurs dans le monde.

La nouveauté la plus intéressante concerne le refroidissement : Apple testerait une chambre à vapeur pour mieux contrôler la température de ce futur modèle pliable.

iPhone Ultra : Un design très fin, mais plus difficile à refroidir

Les rumeurs évoquent un smartphone extrêmement fin, autour de 4,5 à 5 mm une fois déplié. Dans un tel format, la gestion thermique devient un défi majeur. L’ajout d’une chambre à vapeur permettrait de mieux dissiper la chaleur lors des usages exigeants : multitâche, jeux, photo, vidéo ou fonctions IA.

Apple a déjà introduit cette technologie sur les iPhone 17 Pro. Son arrivée sur un modèle pliable serait donc logique.

Le leak confirme aussi une autre rumeur persistante : l’utilisation d’une charnière en Liquid Metal. Ce matériau offrirait une meilleure résistance aux contraintes répétées et pourrait aider à réduire la pliure visible de l’écran interne.

L’iPhone Ultra mesurerait environ 9 à 9,5 mm une fois plié, avec un écran interne proche de 7,8 à 8 pouces.

Lancement attendu en septembre 2026

Apple pourrait présenter son premier iPhone pliable aux côtés des iPhone 18 Pro. Les caractéristiques évoquées incluent une puce A20, un écran interne autour de 8 pouces, un écran externe plus compact, le retour du Touch ID, une double caméra arrière et un prix autour de 2 000 dollars.

Apple arrive tard sur le marché pliable, mais semble vouloir éviter les faiblesses classiques du segment : chauffe, fragilité, épaisseur et pliure visible.

La chambre à vapeur et la charnière en métal liquide montrent que la marque traite ce produit comme un flagship durable, pas comme une simple démonstration technologique.