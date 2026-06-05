Shokz affine sa formule avec les OpenDots 2, de nouveaux écouteurs ouverts à clipser pensés pour ceux qui veulent écouter de la musique sans se couper du monde.

Le défi reste le même : offrir un son convaincant, un bon maintien et une vraie autonomie sans bouchon intra-auriculaire.

Un son ouvert, mais plus musclé

Les OpenDots 2 utilisent la technologie Bassphere 2.0 avec deux haut-parleurs de 11,8 mm. Shokz promet moins de distorsion, davantage de profondeur et un rendu renforcé par Dolby Audio. La technologie DirectPitch dirige le son vers l’oreille afin de limiter les fuites sonores, tandis qu’un mode privé permet une écoute plus discrète dans les environnements calmes.

Chaque écouteur pèse 6,4 g et repose sur une structure flexible en nickel-titane recouverte de silicone. L’objectif est d’offrir un maintien stable sans pression dans le conduit auditif.

Les écouteurs sont certifiés IP57, tandis que le boîtier passe à IP54, une amélioration notable par rapport à la génération précédente.

Des contrôles plus fiables

Shokz remplace les commandes tactiles classiques par un capteur de pression, plus adapté au sport, à la transpiration ou aux ajustements rapides. Autre détail malin : les écouteurs gauche et droit sont interchangeables. Ils détectent automatiquement leur position et ajustent les canaux stéréo.

Les OpenDots 2 annoncent jusqu’à 40 heures d’autonomie avec le boîtier. Une charge de cinq minutes permettrait de récupérer deux heures d’écoute.

On retrouve aussi du Bluetooth 6.1, une connexion multipoint, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, la recharge sans fil Qi et la fonction Find My Earbuds.

Plus des accessoires de niche

Avec les OpenDots 2, Shokz montre que les écouteurs ouverts ne sont plus seulement des accessoires de niche pour sportifs. Ils deviennent une vraie alternative quotidienne pour ceux qui veulent rester attentifs à leur environnement.

Le prix et la disponibilité restent encore inconnus, mais sur le papier, cette génération paraît nettement plus mature.