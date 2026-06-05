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Google Search profiles : Google veut transformer la recherche en vitrine pour les créateurs

Google Search profiles : Google veut transformer la recherche en vitrine pour les créateurs

Google ne veut plus seulement vous aider à trouver une information. Avec Search profiles, le moteur de recherche ambitionne aussi de devenir un point d’entrée vers vos créateurs, journalistes et personnalités en ligne préférés.

La nouvelle fonctionnalité offre aux créateurs et éditeurs éligibles un espace dédié dans Google Search. L’idée est simple : rassembler en un seul endroit leurs articles, vidéos, publications sociales, liens importants et contenus récents.

Un hub central pour suivre les créateurs

Jusqu’ici, suivre le travail d’un créateur impliquait souvent de passer d’une plateforme à l’autre : YouTube, Instagram, TikTok, X, newsletters, site personnel ou médias partenaires.

Avec Search profiles, Google veut réduire cette dispersion. Les créateurs pourront personnaliser leur page avec une photo de profil, une courte biographie, un site web et des liens vers leurs principales plateformes sociales ou vidéo.

Pour les utilisateurs, l’intérêt est évident : retrouver rapidement les dernières publications d’une personnalité sans avoir à fouiller plusieurs applications.

Google Discover devient plus stratégique

Cette nouveauté renforce aussi le rôle de Google Discover. Les utilisateurs pourront suivre directement des créateurs ou des éditeurs depuis leur profil Search, ce qui pourrait augmenter les chances de voir leurs contenus apparaître ensuite dans le fil personnalisé de l’application Google.

Search n’est donc plus seulement un moteur de réponse. Google cherche progressivement à en faire un espace de fidélisation, plus proche des logiques d’abonnement déjà présentes sur les réseaux sociaux.

Une porte d’entrée vers les Knowledge Panels

Les Search profiles pourront être accessibles depuis le Knowledge Panel d’un créateur, depuis Google Discover ou via un lien direct. Au lancement, Google indique que les créateurs disposant d’une audience significative sur au moins une grande plateforme sociale ou vidéo pourront revendiquer et personnaliser leur profil.

Dans certains cas, cette revendication pourrait même conduire à la création d’un Knowledge Panel. Les panneaux existants seront également enrichis avec de nouvelles images, des contenus récents et des liens vers la page de profil.

Google veut devenir le carrefour de l’identité numérique

Le déploiement commence aux États-Unis, avant une extension progressive à d’autres marchés et l’arrivée de nouvelles fonctionnalités.

Pour les créateurs, Search profiles pourrait devenir un outil précieux de visibilité. Pour Google, c’est une manière de reprendre la main sur la découverte de contenus à l’heure où les réseaux sociaux, les newsletters et les plateformes vidéo fragmentent de plus en plus l’attention.

Avec cette fonctionnalité, Google ne se contente plus d’indexer le web : il cherche à organiser la présence publique des personnalités numériques. Et à faire de Search non plus une simple page de résultats, mais une véritable porte d’entrée vers l’écosystème des créateurs.