Microsoft Edge lance officiellement son « Copilot Mode », un navigateur dopé à l’IA

Microsoft rejoint la vague des navigateurs intelligents avec le lancement officiel du « Copilot Mode » dans Edge. Annoncée pour la première fois en juillet, cette nouvelle option transforme Copilot en véritable portail vers le web : à chaque nouvel onglet ouvert, une fenêtre de discussion s’affiche, où vous pouvez poser une question, effectuer une recherche ou entrer directement une URL.

L’assistant Copilot devient le centre du navigateur Edge

Le Copilot Mode renforce l’intégration de l’assistant IA de Microsoft dans Edge. Il combine réponses générées par l’IA, résultats de recherche et navigation Web dans une seule interface.

L’assistant peut même analyser toutes les pages ouvertes dans vos onglets : vous pouvez lui demander de résumer l’ensemble de vos recherches ou de comparer des produits affichés sur différents sites, le tout sans changer d’onglet.

De nouvelles fonctions en avant-première : Copilot Actions et Journeys

Le mode Copilot est désormais accessible à tous, accompagné de quelques nouveautés disponibles en aperçu limité :

Copilot Actions: une fonctionnalité « agentique » capable d’effectuer des actions à votre place, comme se désabonner d’e-mails promotionnels ou réserver un restaurant.

Journeys: un système d’IA qui organise votre historique de navigation en thématiques et suggère de nouvelles recherches basées sur vos habitudes.

Copilot peut aussi utiliser votre historique de navigation (avec votre autorisation) pour fournir des réponses plus pertinentes.

Un assistant prometteur, mais encore perfectible

Comme les autres navigateurs IA récents, les capacités « agentiques » de Copilot sont encore limitées. Avant chaque action, Microsoft affiche un avertissement indiquant que la fonction est « destinée à la recherche et à l’évaluation » et « peut commettre des erreurs ».

Malgré ces ratés, Copilot montre un vrai potentiel d’assistance pratique, notamment pour gérer ses tâches en ligne.

Comment l’activer ?

Pour essayer le Copilot Mode, il suffit de :

Télécharger ou mettre à jour Microsoft Edge, Activer le mode Copilot sur le site officiel de Microsoft, (Optionnel) Si vous êtes basé aux États-Unis, activer les options Copilot Actions et Journeys en avant-première.

Avec Copilot Mode, Microsoft veut faire d’Edge bien plus qu’un simple navigateur : un compagnon intelligent capable de comprendre vos recherches, organiser vos sessions et agir à votre place.

Encore imparfait, certes, mais un pas de plus vers la fusion entre navigateur web et assistant personnel intelligent.