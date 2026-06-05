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Google Wallet et Google Pay rendent le paiement en ligne plus rapide avec la biométrie

Google Wallet et Google Pay rendent le paiement en ligne plus rapide avec la biométrie

Google veut fluidifier l’achat en ligne. Avec les nouvelles mises à jour de Google Wallet et Google Pay, l’entreprise rapproche son expérience de paiement de celle d’Apple Pay : moins d’étapes, moins de redirections et davantage de validation biométrique.

Un paiement direct depuis Google Pay

La principale nouveauté est le checkout direct. Les moyens de paiement enregistrés dans Google Wallet pourront apparaître directement sur la page de paiement d’un marchand. La fonction est déjà disponible pour les commerçants utilisant Airwallex et arrivera prochainement chez ceux qui passent par Adyen.

Google améliore aussi son système Secure Payment Authentication.

Au lieu de saisir un code reçu par SMS ou d’être redirigé vers une page de validation, l’utilisateur pourra confirmer son achat par empreinte digitale ou reconnaissance faciale. Selon Google, ce changement réduit le temps d’authentification de 50 % et augmente le taux de finalisation des achats de 3 %.

Le déploiement débutera au Royaume-Uni et en Pologne avec Visa, Checkout.com, Autopay et Adyen.

Google Wallet renforce aussi l’identité numérique

Google étend la prise en charge des identités numériques dans plusieurs pays européens cet été. La société ajoute également une vérification d’âge avec Sparkasse Bank en Europe, permettant de prouver son âge sans partager son nom, son adresse ou sa date de naissance.

Autre nouveauté : les clés numériques de voiture pourront être partagées avec différents niveaux d’autorisation.

Google simplifie clairement l’achat en ligne, mais cette fluidité a un effet secondaire évident : moins il y a de friction, plus l’achat impulsif devient facile. Pour les commerçants, c’est une excellente nouvelle. Pour les consommateurs, cela demandera peut-être un peu plus de discipline.