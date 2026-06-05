Google poursuit son offensive dans l’IA professionnelle. L’entreprise vient d’étendre les capacités de Gemini au sein de Google Workspace en permettant aux utilisateurs d’intégrer directement des conversations Gmail dans Ask Gemini for Drive.

L’objectif est clair : transformer Google Drive en un véritable centre de connaissances capable de relier e-mails, documents, dossiers et fichiers au sein d’un même environnement de travail alimenté par l’IA.

Gemini accède désormais aux conversations Gmail

Jusqu’à présent, Ask Gemini dans Google Drive s’appuyait principalement sur les fichiers stockés dans Drive pour répondre aux questions des utilisateurs. Avec cette mise à jour, les fils de discussion Gmail peuvent désormais être ajoutés comme source d’information.

Concrètement, Gemini pourra :

analyser des échanges par e-mail ;

croiser ces informations avec des documents Drive ;

consulter des pièces jointes associées ;

identifier des décisions prises dans différents échanges ;

produire des résumés contextualisés.

L’utilisateur n’a plus besoin de naviguer constamment entre Gmail et Drive pour retrouver une information spécifique.

Vers un espace de travail unifié alimenté par l’IA

Google présente cette évolution comme une étape importante vers ce qu’il appelle un « espace de travail immersif ». L’idée consiste à permettre des conversations complexes avec Gemini en lui donnant accès à l’ensemble du contexte professionnel disponible. Par exemple, un utilisateur pourrait demander : « Résume les décisions prises concernant ce projet lors des trois dernières semaines. ».

Gemini pourrait alors examiner les échanges Gmail concernés, les comptes-rendus stockés dans Drive, les présentations partagées, et les documents de travail associés.

Une capacité qui rapproche progressivement Workspace d’un assistant professionnel capable de comprendre l’ensemble d’un projet plutôt qu’un simple document isolé.

Une réponse directe à Microsoft Copilot

Cette annonce s’inscrit dans la bataille qui oppose actuellement Google et Microsoft sur le terrain de l’IA professionnelle. Microsoft développe depuis plusieurs années l’intégration de Copilot dans Outlook, Teams, Word, Excel et SharePoint.

De son côté, Google accélère le déploiement de Gemini dans Gmail, Docs, Sheets, Meet et désormais Drive.

La stratégie des deux géants est similaire : réduire le temps consacré à rechercher des informations dispersées dans différents outils.

Productivité accrue… mais nouvelles questions sur la confidentialité

Cette évolution présente un avantage évident pour les entreprises. Dans de nombreuses organisations, les informations importantes sont souvent fragmentées entre des chaînes d’e-mails, des documents collaboratifs, des dossiers partagés et des comptes-rendus de réunions.

Gemini peut désormais servir de passerelle entre ces différentes sources. Cependant, cette intégration soulève également des interrogations.

Même si Google précise que les conversations Gmail ne sont utilisées que lorsque l’utilisateur les sélectionne explicitement comme source, certains professionnels pourraient se montrer réticents à l’idée qu’une IA analyse des communications sensibles ou confidentielles.

La question du contrôle des données et de la gouvernance de l’information devient donc centrale à mesure que les assistants IA gagnent en visibilité sur les contenus professionnels.

Gemini devient progressivement le moteur central de Workspace

Cette mise à jour illustre parfaitement la direction prise par Google. L’entreprise ne cherche plus seulement à intégrer Gemini dans chaque application Workspace. Elle veut désormais faire de son IA une couche transversale capable de comprendre les relations entre les différentes données de l’utilisateur.

À terme, la valeur de Gemini ne viendra plus uniquement de ses capacités conversationnelles, mais de sa compréhension du contexte global d’une organisation.

Dans cette course à l’assistant professionnel ultime, la capacité à connecter e-mails, documents, agendas et connaissances internes pourrait devenir bien plus importante que la puissance brute des modèles de langage eux-mêmes.