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Apple pourrait utiliser les puces Nvidia Blackwell pour la nouvelle génération de Siri

Apple pourrait utiliser les puces Nvidia Blackwell pour la nouvelle génération de Siri

À quelques jours de la WWDC 2026, une nouvelle rumeur vient alimenter les attentes autour de la refonte de Siri. Selon plusieurs informations relayées par The Information, Apple préparerait une évolution majeure de son assistant vocal en s’appuyant sur une infrastructure inattendue : les puissantes puces IA de NVIDIA, hébergées dans le cloud de Google.

Si ces informations se confirment, Siri pourrait enfin franchir le cap qui sépare un assistant vocal classique d’un véritable agent conversationnel capable de comprendre le contexte personnel de l’utilisateur.

Une nouvelle génération de Siri portée par Gemini

Depuis plusieurs années, Siri accuse un retard significatif face à des modèles comme OpenAI GPT ou Anthropic Claude.

D’après les rumeurs, Apple remplacerait son modèle génératif actuel d’environ 3 milliards de paramètres par une version personnalisée de Gemini dépassant 1 200 milliards de paramètres. Une différence d’échelle considérable qui permettrait à Siri de gérer des requêtes complexes, du raisonnement multi-étapes et une compréhension beaucoup plus fine du contexte utilisateur.

Cette stratégie confirmerait également le rapprochement entre Apple et Google dans le domaine de l’intelligence artificielle, malgré leur rivalité historique sur le marché mobile.

Pourquoi Nvidia entre dans l’équation ?

L’autre élément marquant concerne l’infrastructure utilisée pour exécuter ce modèle. Selon les informations disponibles, Apple exploiterait les ressources cloud de Google équipées des accélérateurs IA NVIDIA Blackwell B200.

Cette puce est aujourd’hui l’une des plus puissantes du marché pour l’entraînement et l’inférence des grands modèles de langage.

Quelques chiffres permettent de mesurer son ampleur :

208 milliards de transistors

architecture composée de deux dies GPU

bande passante interne de 10 To/s

chiffrement des données pendant le traitement grâce au mode « Confidential Computing »

Cette dernière caractéristique est particulièrement importante pour Apple, dont toute la stratégie IA repose sur la protection des données personnelles.

L’ambition : une Siri réellement contextuelle

La véritable révolution ne viendrait pas seulement de la puissance du modèle, mais de sa capacité à comprendre la vie numérique de l’utilisateur. Apple travaillerait depuis plusieurs années sur ce que l’entreprise appelle en interne « Personal Siri ».

L’idée est simple : permettre à Siri d’accéder, avec l’autorisation de l’utilisateur, à l’ensemble de son écosystème personnel : Messages, Mail, Calendrier, Notes, Photos, Wallet, Plans et des applications tierces compatibles.

Un exemple souvent cité illustre bien cette approche : « Siri, à quelle heure dois-je partir pour récupérer ma mère à l’aéroport ? ».

Pour répondre, Siri devrait être capable de retrouver le numéro de vol dans Mail ou Messages, consulter les données de suivi du vol, analyser l’état du trafic via Plans, calculer le temps de trajet et proposer une heure de départ précise.

Cette forme de raisonnement contextuel représente exactement ce que les assistants vocaux promettent depuis plus d’une décennie sans jamais vraiment l’atteindre.

Un changement culturel chez Apple

L’aspect le plus surprenant reste peut-être la dépendance potentielle à des technologies externes. Apple a toujours privilégié le contrôle total de sa pile technologique, des processeurs aux systèmes d’exploitation. Voir l’entreprise s’appuyer simultanément sur Google pour les modèles et Nvidia pour l’infrastructure constituerait un changement stratégique majeur.

Cela illustre également une réalité de l’industrie : développer un assistant IA compétitif nécessite désormais une puissance de calcul gigantesque que même Apple ne semble pas vouloir assumer seule à court terme.

La WWDC 2026 pourrait être un tournant historique pour Siri

Depuis son lancement en 2011, Siri est restée l’une des innovations les plus prometteuses mais aussi les plus frustrantes de l’écosystème Apple.

L’arrivée d’un modèle Gemini personnalisé, combinée à une compréhension approfondie du contexte utilisateur et à la puissance des infrastructures Nvidia, pourrait enfin donner naissance à l’assistant que les utilisateurs imaginaient depuis des années.

La WWDC 2026 ne devrait donc pas seulement être une conférence consacrée à iOS 27. Elle pourrait marquer le véritable début de l’ère Apple Intelligence, avec une Siri capable de comprendre non seulement ce que vous dites, mais aussi ce que vous essayez réellement d’accomplir.