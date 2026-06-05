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Steam Machine : Valve confirme une sortie cet été, mais le prix reste inconnu

Steam Machine : Valve confirme une sortie cet été, mais le prix reste inconnu

Valve donne enfin une fenêtre de lancement à sa nouvelle Steam Machine. Le PC de salon sous SteamOS arrivera cet été, mais une question essentielle reste en suspens : combien faudra-t-il payer pour l’installer sous son téléviseur ?

Avec cette annonce, la Steam Machine devient beaucoup plus concrète pour les joueurs PC. Valve confirme aussi l’extension de son programme Verified à la Steam Machine et au Steam Frame, afin d’aider les utilisateurs à savoir quels jeux fonctionneront correctement dès la sortie de boîte.

Un label Verified pensé pour le jeu sur TV

Le fonctionnement rappellera celui du Steam Deck. Les jeux seront évalués selon plusieurs critères : compatibilité avec une manette par défaut, réglages graphiques adaptés, fluidité et absence de configuration manuelle complexe.

L’objectif est clair : rendre l’expérience PC plus accessible dans le salon. Valve veut éviter que les joueurs passent leur soirée dans les menus graphiques avant de lancer une partie.

La Steam Machine s’appuiera sur SteamOS, l’interface Steam et Proton pour faire tourner les jeux PC. Valve indique que la machine serait environ six fois plus puissante que le Steam Deck, ce qui pourrait ouvrir la porte à des titres trop exigeants pour la console portable.

Une base solide grâce au Steam Deck

Valve dispose déjà d’un avantage important : des dizaines de milliers de jeux ont été testés dans le cadre du programme Steam Deck Verified.

Certains titres qui échouaient sur Steam Deck à cause de limites CPU ou GPU pourraient ainsi devenir compatibles avec la Steam Machine, simplement grâce à une puissance supérieure. Pour les développeurs, cela réduit les ajustements nécessaires. Pour les joueurs, cela promet une bibliothèque plus lisible dès le lancement.

Le prix, grande inconnue stratégique

La fenêtre de sortie estivale donne une direction, mais l’absence de prix empêche encore de juger le véritable potentiel du produit.

La Steam Machine devra se positionner face à plusieurs alternatives : Steam Deck, mini-PC gaming, consoles de salon et PC compacts sous Windows. Sa réussite dépendra donc autant de son tarif que de sa simplicité d’usage.

Valve ne vend pas seulement une machine plus puissante. La marque tente surtout de proposer une nouvelle manière de jouer sur PC, plus fluide, plus directe et mieux adaptée au canapé.

Un lancement encore partiellement dévoilé

Valve a déjà ajouté des sections Steam Machine et Steam Frame dans le Partner Dashboard, permettant aux développeurs de consulter les premiers résultats Verified pour leurs jeux.

Mais pour les joueurs, le tableau reste incomplet. Il manque encore les configurations finales, la disponibilité précise et surtout le prix.

La Steam Machine a désormais une fenêtre de lancement. Il lui manque encore son argument décisif. Car dans le salon, la puissance compte — mais le prix dira si Valve tient enfin sa formule gagnante.