iPhone 18 : Apple change de stratégie et vise un lancement en février 2027

L’iPhone 17 pourrait bien être le dernier modèle à suivre le traditionnel cycle de lancement d’Apple. Selon plusieurs fuites concordantes — d’abord issues d’opérateurs, puis confirmées par Mark Gurman — la firme de Cupertino s’apprêterait à bousculer profondément le rythme de sortie de ses iPhone 18.

Objectif : répondre plus frontalement à la stratégie de Samsung et Google, qui occupent désormais la scène dès le début d’année.

Une décision rare pour Apple, mais qui pourrait remodeler l’équilibre du marché.

Un calendrier en deux temps : les modèles Pro en septembre, le reste… plus tard

À partir de 2026, Apple diviserait sa gamme en deux vagues distinctes.

1. Septembre 2026 : iPhone 18 Pro, Pro Max et… le premier iPhone pliant

La keynote de rentrée conserverait son rôle central avec :

Un trio pensé pour contrer les Galaxy Ultra, qui dominent clairement le segment en début d’année.

2. Début 2027 : iPhone 18 « classique », iPhone 18e et iPhone Air 2

La surprise vient ici : Apple repousserait le lancement des modèles non-Pro à février ou mars 2027, voire avril selon Gurman.

En clair, la gamme « grand public » se décalerait de six mois par rapport aux versions Pro.

Pourquoi ce décalage maintenant ?

L’explication semble stratégique plutôt que technique.

Contrer Samsung, qui ouvre le bal en février. En effet, la serie Galaxy S26 est attendu en février 2026, comme la série Galaxy S25 avant elle. Sortir l’iPhone 18 au même moment permettrait à Apple de rester dans la conversation, sans attendre l’automne.

De plus, Apple veut éviter une gamme trop dense en septembre. Entre les modèles Pro et le futur iPhone pliable, Apple aurait besoin de dégager de l’espace médiatique.

Et enfin, segmenter plus nettement les usages et les prix :

Pro → innovation, nouvelles technologies, cycle annuel classique.

Base → produits d’accès, cycle décalé, éventuellement plus long.

Une logique qui rappelle le duo iPhone/iPhone SE, mais montée d’un cran.

Un débat stratégique : Apple dilue-t-il son « moment » annuel ?

Depuis quinze ans, septembre appartient à Apple. Diviser le calendrier risque d’atténuer ce rituel.

Mais, le géant de Cupertino semble parier sur un autre effet : deux pics médiatiques par an, une meilleure réponse à la concurrence, et un calendrier plus aligné avec les cycles d’achat hors période scolaire.

Le pari est risqué, mais pas insensé.

Février 2027 : la fenêtre la plus probable

En recoupant les schémas des modèles e (iPhone 16e en février, iPhone 17e début 2026) et le calendrier de Samsung, la sortie la plus plausible pour l’iPhone 18 « classique » se situe en février 2027, bien que mars reste une option. Avril est plus improbable, même si Gurman évoque « environ six mois » après la sortie des Pro.

Mais dans la logique Apple vs Samsung, février reste la date la plus cohérente.

Un iPhone 18 qui marque une rupture… avant même son lancement

Ce nouveau calendrier annonce plus qu’un changement de date : c’est une refonte stratégique de la gamme iPhone.

Pour la première fois, Apple accepte l’idée que le rythme du marché ne tourne plus exclusivement autour de sa propre horloge. Samsung, Google et les pliants redistribuent les cartes — et l’iPhone 18 sera le premier à jouer selon ces nouvelles règles.