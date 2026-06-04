Alibaba poursuit l’expansion de sa famille Qwen avec Qwen3.7-Plus, un nouveau modèle d’intelligence artificielle qui marque un tournant stratégique pour le géant chinois. Plus performant en multimodal, jusqu’à 60 % moins cher que Qwen3.7-Max sur certains usages, il abandonne toutefois l’un des piliers qui avait contribué au succès de la gamme : l’open source.

Une évolution qui pourrait séduire les entreprises à la recherche d’un bon rapport performance/prix, tout en suscitant des interrogations chez les développeurs qui avaient adopté l’écosystème Qwen précisément pour son ouverture.

Un modèle multimodal conçu pour les agents IA

Contrairement à Qwen3.7-Max, principalement orienté texte, Qwen3.7-Plus est capable de traiter plusieurs types de contenus simultanément. Le modèle peut notamment analyser des images et captures d’écran, comprendre des interfaces logicielles, interpréter des vidéos, générer du code et exécuter des tâches agentiques complexes.

Alibaba cible clairement les nouveaux usages liés aux agents autonomes, à l’automatisation des workflows et aux environnements de développement assistés par IA.

Un million de tokens de contexte

L’une des caractéristiques techniques les plus impressionnantes est sa fenêtre de contexte de 1 million de tokens. Le modèle peut également consacrer jusqu’à 256 000 tokens à son raisonnement interne, lui permettant de maintenir une logique cohérente lors de tâches longues ou complexes.

Alibaba introduit également la fonction preserve_thinking , qui permet de conserver les blocs de raisonnement d’une conversation à l’autre.

Dans les faits, cette approche rejoint des mécanismes déjà proposés par Anthropic avec Extended Thinking et OpenAI avec ses mécanismes de raisonnement persistants.

L’objectif est identique : éviter qu’un agent IA perde le fil lors d’exécutions longues impliquant plusieurs outils et étapes.

Des performances solides, sans battre les leaders

Les premiers benchmarks positionnent Qwen3.7-Plus comme un modèle très compétitif, notamment sur :

Les tâches agentiques

La compréhension d’interfaces

L’exécution de commandes système

Les workflows de développement

Cependant, Alibaba reconnaît implicitement que le modèle reste globalement en dessous des références du marché comme Claude Opus d’Anthropic et GPT d’OpenAI.

Le positionnement est donc différent : proposer une intelligence suffisamment avancée pour les usages professionnels quotidiens à un coût nettement inférieur.

Un avantage économique majeur

L’un des arguments les plus agressifs de Qwen3.7-Plus est son tarif. Alibaba annonce 0,40 dollar par million de tokens en entrée, et 1,60 dollar par million de tokens en sortie. Ce qui le place parmi les modèles multimodaux les plus compétitifs du marché.

L’entreprise ajoute également un mécanisme de cache qui réduit fortement les coûts lorsque les mêmes données sont réutilisées dans plusieurs cycles d’exécution.

Pour les entreprises qui exécutent des milliers d’actions automatisées chaque jour, cette optimisation peut représenter des économies significatives.

Le grand changement : la fin de l’ouverture

C’est probablement le point qui fera le plus débat. Alors que de nombreux modèles Qwen précédents étaient distribués sous des licences ouvertes, Qwen3.7-Plus est uniquement accessible via les API propriétaires d’Alibaba Cloud.

Conséquences :

Impossible de télécharger les poids du modèle

Impossible de l’héberger en local

Dépendance aux infrastructures cloud d’Alibaba

Contraintes potentielles de conformité et de souveraineté des données

Pour les secteurs fortement réglementés, cette évolution pourrait limiter l’adoption du modèle malgré ses qualités techniques.

Alibaba change de stratégie pour rivaliser avec OpenAI et Anthropic

Qwen s’est imposé comme l’une des familles de modèles open source les plus influentes du marché. Avec Qwen3.7-Plus, Alibaba semble adopter une stratégie plus proche de celle d’OpenAI ou d’Anthropic.

L’objectif n’est plus seulement de diffuser des modèles performants, mais de construire une activité cloud rentable autour de l’IA. Le pari est logique : les entreprises recherchent désormais davantage des solutions prêtes à l’emploi que des modèles à déployer elles-mêmes.

Reste que cette transition risque de décevoir une partie de la communauté qui avait contribué au succès international de Qwen précisément parce qu’il représentait une alternative ouverte aux géants américains.

Une chose est certaine : la bataille de l’IA ne se joue plus uniquement sur les performances. Elle se joue désormais sur le coût, l’écosystème et le degré de contrôle que les entreprises souhaitent conserver sur leurs données.