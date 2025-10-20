Accueil » iPhone 18 Pro : Apple préparerait un grand bond en photo avec un objectif à ouverture variable

Apple s’apprêterait à franchir une nouvelle étape majeure dans la photographie mobile. Selon le média coréen ETNews, les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient être les premiers smartphones d’Apple à intégrer un objectif principal à ouverture variable, une technologie rare qui permet d’ajuster physiquement la quantité de lumière captée par le capteur.

iPhone 18 Pro : Une ouverture mécanique pour s’adapter à la lumière

Contrairement à l’ouverture fixe f/1.78 utilisée depuis l’iPhone 14 Pro jusqu’à l’iPhone 17 Pro, la nouvelle génération d’appareils pourrait moduler mécaniquement l’ouverture du diaphragme.

Résultat :

Une ouverture plus large en basse lumière, pour des photos plus lumineuses et moins bruitées ;

Une ouverture plus étroite en plein jour, pour éviter la surexposition ;

Et un meilleur contrôle de la profondeur de champ, permettant de choisir entre un fort flou d’arrière-plan ou une netteté étendue — idéal pour le portrait comme pour le paysage.

Cette innovation placerait les iPhone 18 Pro au niveau des appareils photo hybrides, en combinant puissance optique et traitement computationnel d’Apple.

Des partenaires chinois au cœur du projet

D’après ETNews, Apple collabore avec Luxshare ICT et Sunny Optical, deux géants chinois spécialisés dans les modules photo, pour concevoir l’actionneur responsable du mouvement du diaphragme.

Cette information rejoint les prévisions de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui avait déjà évoqué ce partenariat à la fin de 2024.

Une technologie coûteuse, mais mieux maîtrisée qu’avant

Samsung avait tenté l’expérience sur les Galaxy S9 et S10 avant d’abandonner l’idée en raison du coût élevé et de la complexité mécanique du système. Mais selon le rapport, les avancées de miniaturisation et la maîtrise industrielle d’Apple permettraient aujourd’hui d’intégrer un système plus fin, plus fiable et moins coûteux.

Reste que cette évolution pourrait faire grimper le prix du futur modèle : le iPhone 17 Pro débute à 1 099 dollars, et le iPhone 18 Pro pourrait franchir un nouveau palier tarifaire.

Lancement attendu en 2026 avec d’autres nouveautés majeures

Le nouvel objectif à ouverture variable devrait faire ses débuts à l’automne 2026, aux côtés de l’iPhone Air 2 et du tout premier iPhone pliable.

Les iPhone 18 Pro pourraient également abandonner la Dynamic Island au profit d’un système Face ID sous l’écran, réduisant encore les bordures pour une expérience tout écran.