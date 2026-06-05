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Canva s’associe à Perplexity : l’IA passe de la recherche à la création en un clic

Canva s’associe à Perplexity : l’IA passe de la recherche à la création en un clic

Canva poursuit son offensive dans l’intelligence artificielle. Grâce à une nouvelle intégration avec Perplexity Computer, les utilisateurs peuvent désormais transformer des recherches, analyses et briefs générés par l’IA en présentations, campagnes marketing ou infographies entièrement modifiables.

Cette annonce illustre une tendance de fond dans l’écosystème de l’IA : la bataille ne se joue plus uniquement sur la génération d’informations, mais sur la capacité à convertir ces informations en contenus exploitables.

Quand la recherche devient un livrable

Perplexity s’est imposé comme l’un des principaux acteurs de la recherche assistée par IA, avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels. La plateforme est particulièrement appréciée pour produire des synthèses, des analyses concurrentielles ou des rapports stratégiques à partir de données web actualisées.

Le problème ? Entre la phase de recherche et la création d’un document prêt à être partagé, il reste souvent plusieurs heures de travail manuel.

C’est précisément ce que Canva cherche à éliminer.

Grâce au nouveau connecteur, un brief généré dans Perplexity peut être automatiquement transformé en présentation, campagne social media, kit de marque ou infographie. L’ensemble reste ensuite entièrement éditable dans Canva afin d’être personnalisé, enrichi ou publié.

Une réponse aux besoins des PME

Canva souligne que la création de contenu est aujourd’hui l’un des principaux usages de l’IA pour les petites entreprises. Selon la plateforme, près de trois quarts des PME utilisent désormais des outils numériques pour rivaliser avec des acteurs plus importants.

Dans ce contexte, l’intégration avec Perplexity vise à réduire la friction entre stratégie et exécution.

Un compte-rendu de réunion peut devenir une proposition commerciale. Une tendance de marché peut être convertie en campagne marketing. Un prospect commercial peut être transformé en présentation personnalisée.

L’objectif n’est plus simplement de produire des informations, mais de générer directement des actifs prêts à l’emploi.

Canva veut devenir l’infrastructure créative de l’IA

Au-delà de cette annonce, l’intégration s’inscrit dans une stratégie plus large. Depuis plusieurs mois, Canva multiplie les partenariats avec les principaux écosystèmes d’intelligence artificielle. La plateforme est désormais connectée à plusieurs acteurs majeurs : ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot, Google Gemini et Perplexity AI.

Cette approche reflète une ambition claire : faire de Canva la couche visuelle universelle de l’IA générative, quel que soit l’outil utilisé en amont.

L’entreprise cherche ainsi à occuper une position stratégique entre les moteurs d’IA capables de produire des idées et les utilisateurs qui ont besoin de transformer ces idées en documents, présentations ou contenus marketing.

Une nouvelle étape dans l’évolution des outils de travail

L’intégration est disponible pour les abonnés Perplexity Pro, Max, Enterprise Pro et Enterprise Max. Elle prend en charge onze langues, dont le français, l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le japonais et le chinois.

Pour les professionnels, cette évolution illustre une transformation plus profonde du marché. Les outils d’IA ne se contentent plus de répondre à des questions ou de rédiger du texte. Ils commencent à couvrir l’ensemble du cycle de production, depuis la recherche jusqu’à la création finale.

Canva semble l’avoir compris avant beaucoup d’autres. Dans un monde où l’IA génère de plus en plus d’informations, la véritable valeur pourrait bientôt résider dans la capacité à transformer instantanément ces informations en contenus prêts à être utilisés.