Accueil » Honor Magic 8 Ultra : un capteur photo inédit de 50 mégapixels signé OmniVision attendu en 2026

Honor Magic 8 Ultra : un capteur photo inédit de 50 mégapixels signé OmniVision attendu en 2026

Honor Magic 8 Ultra : un capteur photo inédit de 50 mégapixels signé OmniVision attendu en 2026

Honor prépare activement le lancement de sa prochaine génération de flagships. La série Honor Magic 8, composée des modèles Magic 8 et Magic 8 Pro, devrait être officialisée en Chine d’ici la fin du mois. Mais la gamme sera plus vaste, avec l’arrivée prévue d’un Magic 8 Mini et d’un Magic 8 Ultra au cours du premier semestre 2026.

Une fuite signée Digital Chat Station révèle aujourd’hui un détail clé : le Magic 8 Ultra pourrait inaugurer un nouveau capteur photo principal révolutionnaire.

Honor Magic 8 Ultra : Le premier smartphone avec le capteur OmniVision OV50R

Selon le leaker, le Honor Magic 8 Ultra sera le premier smartphone au monde à intégrer le capteur OmniVision OV50R de 50 mégapixels. Ce nouveau capteur entrera en production de masse au premier trimestre 2026, ce qui coïncide avec la fenêtre de lancement pressentie pour l’Ultra.

Le OV50R propose des caractéristiques impressionnantes :

Taille 1/1,3 pouce avec des pixels de 1,2 μm.

QPD (Quad Phase Detection) à 100 % pour un autofocus plus rapide et plus précis.

Technologie LOFIC offrant une plage dynamique de 110 dB.

4K triple canal HDR et sortie RAW RGB 10/12/14 bits.

DAG HDR intégré pour une meilleure gestion de la lumière.

20 % de consommation énergétique en moins par rapport au précédent capteur OV50K.

En clair, Honor promet une meilleure qualité d’image en basse lumière, des vidéos HDR fluides et un autofocus ultra-réactif, tout en optimisant l’efficacité énergétique.

Un module photo haut de gamme

Les fuites révèlent que le Magic 8 Ultra ne se contentera pas de ce capteur principal. Le smartphone intégrerait également un objectif ultra grand-angle, et surtout un téléobjectif périscopique Samsung HP9 de 200 mégapixels, capable de proposer un zoom optique variable entre 4,3x et 7x.

Avec cette configuration, Honor viserait directement le haut du panier, concurrençant des modèles comme le Galaxy S26 Ultra ou le Xiaomi 16 Ultra, très attendus eux aussi pour 2026.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et incertitudes sur la disponibilité mondiale

Sous le capot, le Magic 8 Ultra devrait embarquer la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, déjà confirmée sur les Magic 8 et Magic 8 Pro. Cette puce gravée par TSMC promet des performances de pointe, notamment pour l’IA générative embarquée et le traitement photo avancé.

Si les Magic 8 et Magic 8 Pro devraient être proposés à l’international, le Magic 8 Ultra reste entouré d’incertitudes. Honor pourrait choisir de réserver son modèle le plus ambitieux au marché chinois, comme certains concurrents l’ont fait avec leurs éditions « Ultra ».

Un smartphone qui veut redéfinir la photo mobile

Avec le Magic 8 Ultra, Honor semble vouloir frapper un grand coup en 2026. Entre le premier capteur OmniVision OV50R, un téléobjectif périscopique 200 mégapixels et la puissance du Snapdragon 8 Elite Gen 5, l’appareil pourrait s’imposer comme une référence photo et multimédia sur le marché des flagships Android.

La vraie question sera de savoir si Honor osera proposer ce bijou technologique en dehors de la Chine. Car avec une telle fiche technique, le Magic 8 Ultra pourrait séduire un large public d’amateurs de photo mobile et de technologies de pointe.