Honor Magic 8 et Magic 8 Pro : lancement prévu le 15 octobre avec Snapdragon 8 Elite Gen 5

Honor s’apprête à lever le voile sur sa nouvelle série Magic 8 en Chine le 15 octobre prochain. Deux modèles sont attendus, le Magic 8 et le Magic 8 Pro, tous deux propulsés par le tout récent Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Les deux smartphones partageraient une configuration photo ambitieuse, mais se distingueraient par leur écran, leur batterie et leur technologie de charge.

Honor Magic 8 : un mastodonte d’autonomie

Le modèle standard devrait embarquer un écran plat de 6,58 pouces en définition 1.5K. Sous le capot, une énorme batterie de 7 000 mAh assurerait l’endurance, épaulée par une charge filaire de 90 W. En revanche, la recharge sans fil resterait réservée au modèle Pro.

Côté photo, Honor miserait sur un trio impressionnant : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscope de 200 mégapixels.

Le tout serait accompagné d’un capteur « red maple », un module multispectral conçu pour améliorer la restitution des couleurs en conditions lumineuses difficiles. À l’avant, on retrouverait un capteur selfie de 50 mégapixels. Quatre coloris seraient proposés : noir, blanc, bleu clair et or.

Honor Magic 8 Pro : plus premium, plus rapide

Le Magic 8 Pro pousserait encore plus loin les spécifications avec un écran micro-courbé de 6,71 pouces en 1.5K. Sa batterie légèrement plus grande de 7 200 mAh serait couplée à une recharge filaire ultra-rapide de 120 W et à une recharge sans fil de 80 W.

Le bloc photo reprendrait la même combinaison que le modèle de base : 50 mégapixels principal, 50 mégapixels ultra grand-angle, 200 mégapixels périscope et capteur red maple, avec toujours un selfie de 50 mégapixels à l’avant. Son poids atteindrait 222 g, même si Honor pourrait annoncer une valeur ajustée.

Les coloris pressentis incluent le noir, le blanc et le bleu, tandis que la version dorée reste incertaine.

Et aussi : la MagicPad 3 Pro

Honor devrait profiter de l’événement pour dévoiler la MagicPad 3 Pro, une tablette haut de gamme équipée du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Elle embarquerait un écran LCD de 13,3 pouces en définition 3,2K avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ainsi qu’une imposante batterie de 12 450 mAh.

En clair : avec ses Magic 8 et 8 Pro, Honor veut frapper fort sur le segment premium en misant sur des batteries surdimensionnées, une recharge ultrarapide et un module photo taillé pour rivaliser avec les cadors du marché.