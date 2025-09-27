Accueil » Honor Magic 8 : Un bouton dédié à l’IA pour révolutionner votre quotidien ?

Honor s’apprête à lever le voile sur sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme : la série Magic 8. Prévue pour une présentation officielle le 15 octobre 2025 en Chine, elle se dévoile aujourd’hui un peu plus grâce à de nouvelles images officielles publiées par la marque.

Honor Magic 8 : Un écran plat aux coins arrondis et un design plus tranché

À l’avant, le Honor Magic 8 adopte un écran plat avec de larges coins arrondis — un style que la marque appelle « R-angle flat screen ». Ce design est associé à un châssis plat en aluminium, qui renforce la sensation de finesse et de modernité.

Comparé au Magic 7, le Magic 8 semble plus élancé, plus net, et résolument tourné vers une esthétique minimaliste.

Côté affichage, le modèle standard dispose d’un simple poinçon pour la caméra frontale, tandis que le Magic 8 Pro devrait opter pour un double capteur frontal dans un poinçon en pilule, capable de reconnaissance faciale 3D.

Module photo circulaire et capteur de 200 mégapixels attendu

Au dos, on retrouve un bloc photo circulaire caractéristique, avec quatre découpes — probablement trois capteurs photo + un capteur de profondeur. Honor n’a pas encore détaillé les caractéristiques, mais selon les dernières rumeurs, le Magic 8 Pro pourrait être équipé d’un téléobjectif de 200 mégapixels.

Une avancée majeure, si elle se confirme, qui placerait Honor parmi les références de la photo mobile longue focale.

Un bouton IA exclusif sous la touche d’alimentation

Autre nouveauté notable : un bouton inédit dédié à l’intelligence artificielle, placé juste sous le bouton Power. Honor précise qu’il ne s’agit ni d’un déclencheur photo ni d’un raccourci personnalisable classique.

Ce bouton pourrait activer des fonctions IA comme :

Magic Color (retouche intelligente des couleurs),

AI Retouching (amélioration automatique des portraits),

Photo Expansion (extension des bords d’image via l’IA),

ou encore des commandes vocales contextuelles.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour un boost de performances

La série Magic 8 sera propulsée par le tout nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5, récemment présenté au sommet annuel de Qualcomm. Cette puce 3 nm promet des performances CPU et GPU nettement supérieures, une meilleure efficacité énergétique et une puissance accrue pour les fonctions IA embarquées, en ligne directe avec la stratégie d’Honor.

Lancement imminent, arrivée globale début 2026 ?

Honor présentera officiellement la série Magic 8 le 15 octobre 2025, aux côtés de la MagicPad 3 Pro, sa nouvelle tablette haut de gamme. Une sortie en Chine est attendue peu après, et une commercialisation mondiale probable au premier trimestre 2026.

Avec son nouveau langage design, ses fonctionnalités IA dédiées, un capteur photo potentiellement révolutionnaire, et le dernier Snapdragon Elite, Honor semble bien décidé à s’imposer sur le segment des flagships Android.

La grande inconnue reste le positionnement tarifaire, mais si la marque maintient son rapport qualité/prix agressif, la série Magic 8 pourrait bien être l’une des sensations tech de l’année 2026.