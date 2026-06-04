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Honor Robot Phone : le smartphone à caméra motorisée veut démocratiser la vidéo cinématique

Honor Robot Phone : le smartphone à caméra motorisée veut démocratiser la vidéo cinématique

Honor continue de préciser sa vision autour du Robot Phone, un smartphone atypique dévoilé en amont au MWC 2026. Pensé avant tout pour la création vidéo, l’appareil mise sur une caméra motorisée à stabilisation mécanique pour offrir des plans plus fluides et plus créatifs sans nécessiter d’expertise technique.

Une caméra sur gimbal trois axes

Le cœur du Robot Phone repose sur un module caméra motorisé placé sur la partie supérieure du smartphone. Ce système à gimbal trois axes peut pivoter vers l’avant ou l’arrière selon les usages, avec un capteur principal de 200 mégapixels. L’idée est de dépasser les limites des modules photo classiques, souvent contraints par l’épaisseur du téléphone.

Honor veut ainsi ouvrir la voie à des mouvements automatisés, un meilleur suivi des sujets et des prises de vue plus proches d’un rendu professionnel.

ARRI et IA au service de la vidéo

Honor s’est associé à ARRI, référence du cinéma professionnel, pour renforcer les capacités d’imagerie du Robot Phone.

Le smartphone devrait proposer :

Suivi automatique des sujets par IA

Aide intelligente au cadrage

Mouvements de caméra automatisés

Modèles de prise de vue prédéfinis

Montage vidéo assisté par IA

L’objectif est de permettre à des utilisateurs peu expérimentés de produire des vidéos plus stables, plus dynamiques et plus cinématographiques.

La durabilité reste le grand défi

Un smartphone avec une caméra mobile soulève forcément une question : la solidité. Honor affirme que le prototype de première génération atteint déjà une résistance aux chutes comparable à ses flagships traditionnels. En revanche, l’étanchéité reste encore perfectible.

La marque reconnaît que la fiabilité du mécanisme sera un axe d’amélioration sur plusieurs générations.

Un lancement prévu au troisième trimestre 2026

Selon Honor, le développement a nécessité environ un an de travail, notamment pour concevoir un moteur compact, équilibrer le gimbal et maîtriser les forces de rotation. Le lancement commercial est attendu au troisième trimestre 2026.

Avec le Robot Phone, Honor ne cherche pas seulement à ajouter un meilleur capteur photo. La marque tente de repenser le smartphone comme un outil de tournage autonome.

Le pari est risqué, car les pièces mobiles ont souvent été abandonnées dans l’industrie mobile au profit de designs plus simples et plus robustes. Mais si Honor parvient à combiner solidité, IA et vraie valeur créative, le Robot Phone pourrait devenir l’un des concepts les plus originaux de l’année.