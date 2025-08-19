Honor Magic 8 Mini : un smartphone compact sous Dimensity 9500 prévu pour 2026

Alors que Honor s’apprête à lancer ses Magic 8 et Magic 8 Pro en octobre 2025, la marque pourrait également introduire une version plus compacte baptisée — provisoirement — Magic 8 Mini. Le célèbre leaker Digital Chat Station a publié sur Weibo de nouveaux détails concernant cette variante allégée, qui pourrait arriver au cours du premier semestre 2026.

Selon les informations de DCS, le Magic 8 Mini proposera un écran OLED de 6,3 pouces, un format bien plus maniable que celui de ses grands frères.

Il ne serait pas équipé du Snapdragon 8 Elite 2, réservé aux modèles Magic 8 et 8 Pro, mais plutôt du Dimensity 9500, un SoC haut de gamme de MediaTek qui promet d’excellentes performances tout en permettant une meilleure gestion énergétique.

Honor Magic 8 Mini : Un smartphone fin malgré une grosse batterie

Honor aurait conçu un prototype particulièrement fin pour ce Magic 8 Mini, malgré l’intégration d’une grosse batterie et d’un ensemble de caractéristiques techniques complètes. Cela suggère que l’accent est mis sur l’autonomie, sans pour autant compromettre l’ergonomie et le design, un point souvent critiqué sur les modèles compacts récents.

Contrairement aux Magic 8 et Magic 8 Pro, attendus dès octobre 2025, le Magic 8 Mini ne sera pas lancé en même temps. Il faudra probablement patienter jusqu’au début de l’année 2026 pour le voir arriver sur le marché — peut-être à l’occasion du MWC de Barcelone ou d’un lancement dédié.

En parallèle, Honor planche également sur un smartphone équipé du SoC Dimensity 8500, dont le nom commercial n’a pas encore été confirmé. Ce modèle devrait se distinguer par une gigantesque batterie de 10 000 mAh, une capacité record qui fait penser à une future gamme « Power ». Il pourrait s’agir du Honor Power 2, ou d’un tout nouveau segment pour les utilisateurs intensifs.

Le Honor Magic V Flip 2 arrive très bientôt

Avant cela, le Honor Magic V Flip 2 sera officiellement dévoilé le 21 août 2025 en Chine. Alimenté par un Snapdragon 8 Gen 3, il embarque une batterie de 5 500 mAh, la plus grande jamais vue sur un smartphone à clapet. Il prend en charge la charge filaire 80W et la charge sans fil 50W, faisant de lui le flip le plus puissant du marché.

Honor confirme sa stratégie d’expansion sur tous les fronts : pliables, compacts, endurants. Le Magic 8 Mini viendra combler une niche entre hautes performances et ergonomie, tandis que le téléphone à 10 000 mAh vise les usages extrêmes. Autant dire que le début de l’année 2026 s’annonce riche en nouveautés chez la marque chinoise.