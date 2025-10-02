Accueil » Galaxy S26 Ultra : La finesse et le cadre plat suffiront-ils à rendre le design plus séduisant ?

Galaxy S26 Ultra : La finesse et le cadre plat suffiront-ils à rendre le design plus séduisant ?

Les premiers rendus du futur Galaxy S26 Ultra viennent de fuiter, et le prochain fleuron de Samsung garde une silhouette familière tout en apportant quelques ajustements subtils.

Écran plat, cadre adouci et module photo redessiné : le modèle Ultra poursuit son évolution sans révolutionner la formule.

Galaxy S26 Ultra : Un design toujours massif mais plus raffiné

L’écran plat de 6,9 pouces reste au centre de l’expérience, avec des bordures fines et un poinçon centré. Le cadre est désormais entièrement plat, mais ses arêtes légèrement courbées devraient améliorer la prise en main.

Dimensions : 163,4 x 77,9 x 7,9 mm (12,4 mm avec le bloc photo).

Plus fin que le Galaxy S25 Ultra (8,2 mm), mais légèrement plus haut.

Le S Pen reste logé en bas à gauche, avec un design qui pourrait devenir incurvé selon les rumeurs.

Un module photo à quatre capteurs revisité

Au dos, le changement le plus visible concerne la disposition des caméras :

Trois capteurs alignés verticalement dans un bloc en forme de pilule qui dépasse de 4,5 mm.

qui dépasse de 4,5 mm. Un quatrième capteur placé à côté du module central, mais directement intégré dans la plaque arrière.

placé à côté du module central, mais directement intégré dans la plaque arrière. Au-dessus : flash LED et un capteur additionnel.

Spécifications attendues

Sous le capot, les rumeurs évoquent :

Snapdragon 8 Elite Gen 5, jusqu’à 16 Go de RAM selon les marchés.

Batterie de 5 000 mAh, toujours au rendez-vous.

Support du Qi2.2 magnétique (similaire au MagSafe d’Apple ou PixelSnap de Google).

La charge filaire 60 W reste incertaine, les fuites se contredisant à ce sujet.

Disponibilité

Le Galaxy S26 Ultra devrait être officialisé début 2026, aux côtés du reste de la gamme S26.

Pas de révolution pour cette génération, mais une série de raffinements : design aplani, module photo repensé et promesse de puissance accrue. Samsung semble miser sur l’efficacité et la continuité plutôt que sur la rupture.