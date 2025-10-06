OnePlus lancera sa surcouche OxygenOS 16 le 16 octobre

Après plusieurs semaines de teasing, OnePlus a officiellement confirmé la date de lancement d’OxygenOS 16, sa prochaine grande mise à jour logicielle basée sur Android 16.

La présentation aura lieu le 16 octobre 2025, soit un jour après l’annonce de ColorOS 16 par OPPO en Chine.

OxygenOS 16 : une mise à jour placée sous le signe de l’intelligence artificielle

Le teaser officiel publié par la marque met en avant le slogan « Intelligently Yours » — littéralement « Intelligemment vôtre » — accompagné du nouveau logo « OnePlus AI ». Ce message ne laisse aucun doute : l’intelligence artificielle sera au cœur d’OxygenOS 16, marquant une étape importante dans la stratégie logicielle du constructeur.

L’objectif de OnePlus est clair : faire d’OxygenOS 16 un assistant intelligent et personnel, capable de comprendre, d’organiser et d’anticiper les besoins des utilisateurs.

Google Gemini : le moteur de la nouvelle expérience OnePlus

La semaine dernière, OnePlus avait déjà confirmé l’intégration des modèles Gemini de Google, une IA générative de nouvelle génération intégrée directement au système. Ces modèles alimenteront plusieurs nouvelles fonctions on-device, c’est-à-dire exécutées localement sur le smartphone, sans passer par le cloud — une approche centrée sur la confidentialité et la réactivité.

Le constructeur décrit cette IA comme « votre planificateur, votre assistant et votre gestionnaire — tout en un ». OxygenOS 16 introduira notamment une fonctionnalité phare : « Mind Space », un espace intelligent de gestion des souvenirs et des collections personnelles.

« Mind Space » : l’IA qui comprend vos habitudes

« Mind Space » est conçu comme un centre de mémoire numérique, où l’utilisateur peut stocker ses photos, notes, projets et souvenirs. L’intelligence artificielle Google Gemini sera capable d’utiliser ces informations pour réaliser des tâches complexes.

Un exemple donné par OnePlus illustre bien cette ambition : un utilisateur peut demander à Gemini de planifier un voyage de 5 jours à Paris en se basant sur les souvenirs, documents et préférences enregistrés dans son Mind Space.

En clair, l’IA ne se contente plus d’exécuter des commandes : elle contextualise vos données personnelles pour agir de manière proactive.

Une disponibilité progressive sur plusieurs modèles

OnePlus a confirmé que les nouvelles fonctions IA d’OxygenOS 16, dont « Mind Space », seront disponibles sur plusieurs smartphones récents. La liste complète des appareils compatibles sera annoncée lors de l’événement du 16 octobre, avec un déploiement progressif prévu peu après.

Il est probable que les OnePlus 15, 15 Pro et 15R fassent partie des premiers à en bénéficier, avant une extension à d’autres modèles haut de gamme et milieu de gamme sortis en 2024 et 2025.

Une transition vers un écosystème OnePlus plus intelligent

Avec OxygenOS 16, OnePlus franchit un cap majeur. En intégrant Google Gemini directement dans son interface, la marque s’aligne sur la tendance des smartphones dopés à l’intelligence artificielle, déjà amorcée par Samsung avec Galaxy AI et par Google avec son assistant Bard/Gemini intégré aux Pixel.

Mais, OnePlus semble vouloir aller plus loin : en faisant d’OxygenOS 16 un véritable centre d’organisation personnelle, capable de gérer les tâches, souvenirs, voyages et contenus de l’utilisateur au quotidien.

OnePlus veut transformer OxygenOS en assistant personnel intelligent

Le 16 octobre 2025 marquera sans doute le début d’une nouvelle ère pour OxygenOS. Cette mise à jour ne se limite pas à une refonte visuelle : elle introduit un modèle d’intelligence artificielle intégré au cœur même du système, rendant l’expérience utilisateur plus fluide, contextuelle et personnalisée.

Reste à voir si OnePlus parviendra à maintenir son équilibre entre vitesse, fluidité et simplicité — des valeurs qui ont fait le succès d’OxygenOS — tout en y ajoutant la puissance de l’IA générative.