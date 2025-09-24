Accueil » Honor Magic 8 Pro : un téléobjectif de 200 mégapixels pour révolutionner la photo de nuit

Honor se prépare à lancer sa nouvelle série Honor Magic 8 en octobre en Chine. Et comme les vivo X300 Pro et OPPO Find X9 Pro, le Magic 8 Pro veut frapper fort avec un capteur périscope téléobjectif de 200 mégapixels.

De premiers échantillons photo confirment que l’appareil est taillé pour dominer la photographie nocturne.

Honor Magic 8 Pro : Un téléobjectif de 200 mégapixels pensé pour la nuit

Selon le leaker Digital Chat Station, le Honor Magic 8 Pro sera équipé d’un capteur périscope de 200 mégapixels, au format 1/1,4 pouce, avec une focale de 85 mm, une ouverture f/2,6 et un zoom optique 3.7x.

Le capteur prend également en charge un zoom hybride 10x et bénéficie d’une stabilisation optique certifiée CIPA.

Bien que l’on ignore s’il s’agit du Samsung HP5 ou HP9, les premiers clichés partagés par le blogueur Ouyang Tongxuan impressionnent : même à main levée et en basse lumière, les images restent détaillées et stables jusqu’en 10x.

Le « Night God » d’Honor

Honor a donné un surnom à ce nouvel ensemble photo : « Night God ». L’accent est clairement mis sur la photographie nocturne, avec des résultats qui, selon Honor, surpassent déjà ses rivaux.

Lors d’une session privée de 4 heures avec la direction d’Honor, la marque a indiqué avoir mené plus de 50 tests à l’aveugle face à la concurrence, remportant 90 % des comparatifs grâce à une meilleure gestion des ombres, des hautes lumières et des couleurs.

Une configuration photo haut de gamme

Outre le périscope de 200 mégapixels, le Magic 8 Pro devrait intégrer :

un capteur principal de 50 mégapixels, objectif 23 mm, ouverture f/1.6,

un ultra grand-angle Samsung JN5 de 50 mégapixels.

Le mode Ultra Night Telephoto, l’IA dédiée à la nuit et le mode scène avec stabilisation avancée devraient séduire autant les photographes passionnés que les créateurs de contenu en mobilité.

Avec son téléobjectif périscope de 200 mégapixels, le Honor Magic 8 Pro semble prêt à redéfinir la photo sur smartphone, notamment en conditions nocturnes. Reste à voir s’il parviendra à rivaliser avec les ténors du marché, comme le Galaxy S25 Ultra ou l’iPhone 17 Pro Max.