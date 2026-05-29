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Honor Magic 9 : batterie 8 000 mAh et Snapdragon haut de gamme en fuite

Honor Magic 9 : batterie 8 000 mAh et Snapdragon haut de gamme en fuite

Honor préparerait une série Magic 9 particulièrement ambitieuse. Selon une nouvelle fuite de Digital Chat Station, le modèle standard miserait sur un format compact, tout en intégrant une batterie massive et un vrai bloc photo premium.

Honor Magic 9 : Un compact haut de gamme, mais pas forcément avec la puce la plus récente

Le Honor Magic 9 serait actuellement testé avec un écran OLED LTPS de 6,36 pouces et une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, et non un Snapdragon 8 Elite Gen 6 comme certaines rumeurs le laissaient penser.

Ce choix pourrait permettre à Honor de mieux différencier sa gamme : le Magic 9 comme flagship compact performant, les versions Pro et Pro Max comme vitrines technologiques absolues.

La donnée la plus étonnante reste la batterie. Honor testerait une capacité d’environ 8 000 mAh, un chiffre très élevé pour un smartphone de 6,36 pouces. La recharge sans fil serait également au programme, même si les puissances n’ont pas encore filtré.

Si cette configuration se confirme, Honor pourrait proposer l’un des rares flagships compacts réellement endurants du marché.

Photo : capteur de 200 mégapixels, périscope de 64 mégapixels et ambition vidéo

Côté image, les fuites évoquent un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels basé sur l’OmniVision OV64D. Honor travaillerait aussi avec ARRI pour renforcer la partie vidéo de sa future gamme premium. ￼

Ce partenariat est stratégique : après la course au zoom et aux mégapixels, la prochaine bataille des flagships se joue sur le rendu cinéma, la colorimétrie et la cohérence vidéo.

Honor veut attaquer Samsung et Xiaomi sur l’endurance

Avec une certification IP68/IP69, un capteur d’empreintes ultrasonique et une possible batterie XXL, le Magic 9 semble viser un équilibre rare : puissance, compacité et autonomie. Le lancement chinois est attendu en octobre, mais Honor n’a encore rien confirmé officiellement.

Si ces fuites disent vrai, le Magic 9 pourrait devenir l’un des smartphones compacts les plus intéressants de 2026 — non pas en miniaturisant les compromis, mais en compressant l’ambition.