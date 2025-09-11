AirPods Pro 3 : la traduction instantanée absente dans l’UE au lancement

Parmi les nouveautés phares annoncées avec les AirPods Pro 3, Apple a beaucoup insisté sur la traduction audio en temps réel. Une fonction impressionnante qui permet de comprendre une autre langue directement dans ses écouteurs.

Mais coup dur : cette fonctionnalité de traduction instantanée ne sera pas disponible dans l’Union européenne au lancement.

Pourquoi l’Europe est-elle privée de traduction en direct ?

Sur sa page officielle dédiée à iOS 26, Apple précise que les utilisateurs situés dans l’UE ou disposant d’un Apple ID européen n’auront pas accès à la traduction instantanée dès la sortie.

La raison ? Les réglementations strictes de l’Union européenne autour des données personnelles et de l’intelligence artificielle. Entre le RGPD, le DMA (Digital Markets Act) et le nouvel AI Act, Apple doit revoir la manière dont ces données sensibles sont traitées et stockées.

Un retard déjà connu avec Apple Intelligence

Ce n’est pas la première fois que l’Europe est concernée par un tel décalage. En 2024 déjà, Apple avait dû retarder plusieurs fonctionnalités liées à Apple Intelligence, ses nouveaux outils d’IA générative, qui n’avaient débarqué qu’en mars 2025 dans l’UE, soit plusieurs mois après les États-Unis.

Rappelons que la traduction en direct n’est pas réservée aux AirPods Pro 3. Apple a confirmé qu’elle arrivera également sur les AirPods Pro 2 (avec la dernière mise à jour firmware) et sur les AirPods 4 avec ANC.

Cependant, là encore, les utilisateurs européens devront patienter avant de profiter de cette nouveauté.

Quand arrivera la traduction en direct dans l’UE ?

Apple n’a pas communiqué de date précise pour l’ouverture de la fonctionnalité en Europe. Mais si l’on se fie au précédent de 2024, il est probable que le retard soit de plusieurs mois, le temps qu’Apple ajuste son service aux standards imposés par l’UE.