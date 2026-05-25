Apple s’apprêterait à revoir en profondeur la manière dont les utilisateurs gèrent leurs AirPods. Selon Mark Gurman, iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 devraient introduire une interface de réglages AirPods plus lisible, mieux organisée et plus fonctionnelle — sans aller jusqu’à créer une application dédiée.

Des écouteurs devenus trop complexes pour de simples menus

Les AirPods ne sont plus de simples écouteurs Bluetooth. Audio adaptatif, gestes de tête, fonctions d’accessibilité, aide auditive, audio spatial personnalisé : Apple a empilé les options au fil des années.

Le problème, c’est que l’interface n’a pas vraiment suivi. Certains réglages se trouvent dans Bluetooth, d’autres dans Accessibilité, et plusieurs options n’apparaissent que lorsque les écouteurs sont connectés. Résultat : un produit très premium, mais une expérience logicielle parfois étonnamment dispersée.

Pas d’application AirPods, mais une refonte attendue

D’après les informations rapportées, Apple ne prévoirait pas encore d’application AirPods autonome, contrairement à l’Apple Watch ou au Vision Pro. La marque préférerait repenser le panneau existant dans Réglages afin de mieux hiérarchiser les fonctions importantes et de rendre les contrôles plus accessibles.

C’est un choix très Apple : ne pas multiplier les apps, mais intégrer plus proprement l’expérience au système. Reste que beaucoup d’utilisateurs auraient probablement préféré un vrai centre de contrôle AirPods.

Les AirPods deviennent des wearables intelligents

Cette refonte arrive au bon moment. Apple transforme progressivement ses AirPods en objets connectés à part entière, entre santé auditive, interaction gestuelle et futures fonctions IA. Des modèles avec caméras basse définition destinées à l’intelligence visuelle seraient même en développement avancé, selon Bloomberg.

Dans ce contexte, les réglages ne sont plus un détail. Ils deviennent l’interface principale entre l’utilisateur et des écouteurs de plus en plus intelligents.

Apple ne réinvente donc pas encore l’expérience AirPods. Mais avec iOS 27, elle pourrait enfin lui donner l’écrin logiciel qu’elle mérite.