AirPods Pro 3 : la traduction instantannée arrive aussi sur AirPods Pro 2 et AirPods 4

Lors de son grand événement de septembre, Apple a officialisé les AirPods Pro 3, avec à la clé une nouveauté qui a fait beaucoup parler : Live Translation, la traduction instantanée directement dans vos écouteurs.

Comment fonctionne la traduction instantannée dans les AirPods Pro 3 ?

Le principe est simple : une personne vous parle dans une langue étrangère, et vos AirPods traduisent ses propos dans votre propre langue, diffusée directement dans vos oreilles. Vous pouvez répondre dans votre langue, et votre iPhone affichera la traduction pour votre interlocuteur.

Dans le meilleur des cas, si deux personnes portent des AirPods compatibles, la conversation devient totalement bilingue en temps réel, sans dictionnaire ni application tierce.

Pas une exclusivité des AirPods Pro 3

Si la démo d’Apple pouvait laisser penser que cette fonctionnalité serait réservée aux AirPods Pro 3, il n’en est rien. En réalité, La Traduction instantannée sera aussi disponible sur les AirPods Pro 2 et sur les AirPods 4 avec réduction de bruit active (ANC).

Cela s’explique facilement : tous ces modèles reposent sur la puce H2 et disposent d’ANC, ce qui permet de baisser le son ambiant pour remplacer la voix originale par la traduction.

En revanche :

Les AirPods 4 « classiques » (sans ANC) sont exclus, malgré la présence de la puce H2.

Les AirPods Max, encore basés sur l’ancienne puce H1, ne bénéficieront pas non plus de cette nouveauté.

Langues disponibles au lancement

Apple a confirmé que la Traduction instantannée fonctionnera d’abord avec : l’anglais, le français, l’allemand, le portugais, et l’espagnol. Quatre autres langues arriveront d’ici la fin de l’année : italien, japonais, coréen et chinois (simplifié).

La traduction en direct requiert des AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, ou AirPods 4 avec ANC, la dernière mise à jour firmware, et un iPhone équipé d’Apple Intelligence, sous iOS 26 ou plus récent.