AirPods Pro 3 : plus puissants que jamais… mais sans câble USB-C dans la boîte

Apple vient de dévoiler les AirPods Pro 3, et, comme prévu, la nouvelle génération apporte de nombreuses améliorations face aux AirPods Pro 2. Mais il y a un détail qui risque de faire grincer des dents : le câble USB-C n’est plus inclus dans la boîte.

AirPods Pro 3 : Que trouve-t-on (et ne trouve-t-on pas) dans la boîte ?

Selon la fiche technique officielle, l’emballage contient :

AirPods Pro 3

Boîtier de charge MagSafe (USB-C) avec haut‑parleur et encoche pour dragonne Note de bas de page ^, ¹⁷

¹⁷ Embouts en silicone (cinq tailles : XXS, XS, S, M, L)

Documentation

Ce qu’on ne trouve plus, en revanche, c’est le câble USB-C. Si vous n’en avez pas déjà un sous la main, Apple vous invite à l’acheter séparément pour 25 €.

Un choix qui rappelle directement celui de 2020, lorsque la marque avait supprimé l’adaptateur secteur des boîtes d’iPhone.

Pourquoi Apple retire le câble ?

La justification reste la même que pour l’iPhone : réduire les déchets électroniques et alléger les emballages afin de limiter l’empreinte carbone liée au transport.

Apple peut également compter sur le fait que l’USB-C est devenu un standard universel :

Tous les iPhone depuis l’iPhone 13 utilisent ce connecteur,

Les MacBook et iPad sont passés à l’USB-C depuis plusieurs années,

Le standard équipe déjà la majorité des smartphones Android depuis près d’une décennie.

Autrement dit, la plupart des utilisateurs ont probablement déjà plusieurs câbles compatibles à la maison.

Comment recharger les AirPods Pro 3 ?

Heureusement, Apple propose plusieurs alternatives pratiques :

Avec un câble USB-C (Apple ou autre),

Avec un chargeur MagSafe,

Avec un chargeur Qi standard,

Ou même avec le puck de recharge de l’Apple Watch.

Le passage au tout USB-C est un atout : contrairement au Lightning, n’importe quel câble standard fonctionne désormais.

Bonne ou mauvaise idée ?

Difficile de nier l’aspect pratique pour ceux qui possèdent déjà un câble USB-C. Mais pour ceux qui comptaient sur Apple pour en fournir un, l’achat supplémentaire peut sembler mesquin, surtout à près de 25 euros.

Cela dit, Apple n’est pas le seul à adopter cette stratégie. De nombreux fabricants d’écouteurs true wireless retirent déjà le câble pour les mêmes raisons. La différence, c’est qu’ici il s’agit d’un produit haut de gamme, et que les attentes des utilisateurs sont élevées.