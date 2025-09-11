Xiaomi 16 : fuite d’une batterie 7 000 mAh et Snapdragon 8 Elite Gen 5

Le Xiaomi 16 se rapproche de son lancement, et les dernières fuites confirment presque toute sa fiche technique. Selon le leaker Yogesh Brar, le prochain flagship compact de Xiaomi mise sur un combo explosif : puissance brute, autonomie record et durabilité renforcée.

De quoi faire de l’ombre aux récents iPhone 17 et Galaxy S25 ?

Xiaomi 16 : Un écran LTPO et la nouvelle puce Qualcomm

Le Xiaomi 16 conserverait un écran OLED LTPO de 6,3 pouces en 1.5K, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Rien de révolutionnaire face au Xiaomi 15, mais l’expérience visuelle reste premium.

La vraie nouveauté se cache sous le capot : le Snapdragon 8 Elite Gen 5 (aussi appelé Snapdragon 8 Elite 2 dans certains rapports). Xiaomi 16 pourrait être l’un des premiers smartphones à intégrer cette puce, avant même le OnePlus 15 prévu pour octobre.

Une batterie monstrueuse de 7 000 mAh

C’est sans doute le point le plus marquant : le Xiaomi 16 embarquerait une batterie de 7 000 mAh, un chiffre inédit pour un flagship compact. À titre de comparaison, le Xiaomi 15 plafonnait à 5 400 mAh, et l’iPhone 17 tourne autour de 3 700 mAh.

Côté recharge, Xiaomi continue de pousser les limites : 100 W en filaire (contre 90 W précédemment) et 50 W en sans-fil. De quoi récupérer des heures d’autonomie en quelques minutes.

Trois capteurs de 50 mégapixels pour la photo

La partie photo reste dans la continuité, mais Xiaomi ne néglige pas la qualité. On retrouverait un trio de 50 mégapixels :

un capteur principal Omnivision,

un ultra grand-angle de 50 mégapixels,

et un téléobjectif JN5 de 50 mégapixels.

À l’avant, les selfies passeraient par une caméra de 32 mégapixels, preuve que Xiaomi soigne aussi ce point.

Plus résistant que jamais

Autre surprise : une certification IP68/69 pour la résistance à l’eau et à la poussière. L’IP69 est rare sur les flagships classiques et se retrouve plutôt sur les smartphones durcis. Un vrai plus pour les utilisateurs qui veulent allier élégance et robustesse.

À cela s’ajoute un capteur d’empreintes ultrasonique et le nouvel HyperOS 3, la surcouche maison de Xiaomi qui promet plus de fluidité et de stabilité.

Un lancement imminent

Xiaomi a déjà ouvert les pré-réservations à l’aveugle en Chine, un signe clair que l’annonce officielle approche. La présentation pourrait avoir lieu quelques jours seulement après Qualcomm, qui dévoilera le Snapdragon 8 Elite Gen 5 le 22 septembre.

Avec une autonomie record, une charge ultra-rapide et des specs solides, le Xiaomi 16 pourrait bien devenir l’un des flagships les plus compétitifs de 2025. Sa combinaison de puissance, de design compact et de résistance renforcée le place directement face aux iPhone 17 et Galaxy S25.

Reste à voir si son prix suivra la même logique agressive que ses performances…