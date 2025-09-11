Samsung Galaxy S26 Ultra : fuite d’un téléobjectif 3x en retrait

Samsung devrait présenter sa nouvelle gamme Galaxy S26 en janvier 2026, mais une fuite signée Ice Universe suscite déjà le débat parmi les fans.

Alors que beaucoup s’attendaient à une nouvelle montée en puissance des capteurs photo, il semblerait que le futur Galaxy S26 Ultra fasse marche arrière sur l’un de ses téléobjectifs.

Galaxy S26 Ultra : Un téléobjectif 3x moins ambitieux ?

Selon la fuite, le Galaxy S26 Ultra pourrait être équipé d’un téléobjectif 12 mégapixels (recadré en 10 mégapixels) utilisant un capteur de 1/3.94 pouces avec des pixels de 1,0 µm. Sur le papier, cela représente un recul par rapport au Galaxy S25 Ultra, qui proposait un capteur Sony IMX754 de 1/3.52 pouces et des pixels de 1,12 µm.

La différence peut paraître faible, mais dans le domaine des capteurs photo, chaque fraction de pouce et chaque micron comptent : une surface plus petite et des pixels réduits captent moins de lumière, ce qui peut impacter le niveau de détail et la performance en basse luminosité.

Galaxy S26 Ultra : Le reste du module photo reste stable

Pour le reste, Samsung ne semble pas modifier sa formule. Le téléobjectif périscope 50 mégapixels avec zoom 5x (1/2.52 pouces, 0,7 µm, focale équivalente 111 mm) resterait inchangé, ce qui lui permet encore de rivaliser avec les meilleurs du marché.

Mais, la concurrence s’accélère : l’iPhone 17 Pro d’Apple intègre déjà un téléobjectif 48 mégapixels 5x, tandis que plusieurs flagships chinois préparent l’adoption du nouveau capteur Sony de 200 mégapixels pour leurs zooms.

D’après Ice Universe, Samsung aurait étudié d’autres options comme un téléobjectif 50 mégapixels 4x, mais des contraintes techniques et de calendrier auraient empêché sa mise en œuvre. Quant au capteur de 200 mégapixels, il serait jugé trop coûteux pour s’intégrer au Ultra.

Une stratégie qui mise sur le logiciel ?

Avec un capteur principal de 200 mégapixels grand-angle et un ultra grand-angle de 50 mégapixels qui resteraient identiques à ceux du Galaxy S25 Ultra, ce choix soulève des questions sur la stratégie de Samsung. Les rendus qui montrent une bosse photo plus épaisse laissaient espérer de nouvelles optiques, mais pour l’instant, rien ne va dans ce sens.

Si ce recul se confirme, le constructeur sud-coréen pourrait miser davantage sur l’optimisation logicielle et le traitement d’image afin de compenser l’écart avec ses concurrents. Mais la grande question reste de savoir si cela suffira à maintenir sa place dans la bataille des meilleurs photophones de 2026.