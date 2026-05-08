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Apple préparerait des AirPods avec caméra pour donner des yeux à Siri

Apple préparerait des AirPods avec caméra pour donner des yeux à Siri

Apple préparerait une évolution majeure des AirPods : des écouteurs équipés de petites caméras capables d’alimenter Siri en contexte visuel.

L’objectif ne serait pas de prendre des photos, mais de transformer les AirPods en capteur discret pour l’IA du quotidien.

Un lancement lié au nouveau Siri

Selon Mark Gurman, ces AirPods seraient déjà en phase de design validation testing, une étape avancée avant les tests de production. Apple aurait initialement visé un lancement au premier semestre 2026, mais le calendrier aurait été repoussé à cause du retard du nouveau Siri, désormais attendu en septembre.

Les caméras embarquées serviraient à fournir à Siri des informations visuelles en basse résolution. L’utilisateur pourrait demander quoi cuisiner avec des ingrédients devant lui, obtenir une aide de navigation à partir de repères visuels, ou recevoir des rappels liés à ce qu’il regarde.

Apple intégrerait une petite LED pour signaler lorsque des données visuelles sont envoyées vers le cloud. C’est indispensable : des AirPods capables de « voir » autour de l’utilisateur ne pourront exister que si le signal de capture est clair, visible et impossible à ignorer.

Apple prépare l’ère des wearables IA

Ces AirPods s’inscriraient dans une stratégie plus large, aux côtés de lunettes connectées et d’un pendentif IA également évoqués par Bloomberg. Apple semble vouloir déplacer l’IA hors de l’iPhone, vers des objets déjà portés au quotidien.

Si cette vision se confirme, les AirPods ne seraient plus seulement des écouteurs. Ils deviendraient une interface sensorielle pour Siri, à mi-chemin entre accessoire audio et assistant personnel ambiant.