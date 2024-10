Apple Intelligence arrivera en Europe en avril 2025 !

Avec l’annonce du nouvel iMac plus tôt dans la journée, Apple a également lancé iOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, inaugurant le premier ensemble d’outils Apple Intelligence.

La société a également confirmé ce lundi que les fonctionnalités d’Apple Intelligence arriveront sur les iPhone et iPad dans l’Union Européenne début avril 2025.

Apple Intelligence : Un lancement progressif dans l’UE

Depuis son annonce à la WWDC 2024, Apple avait émis des réserves concernant la disponibilité d’Apple Intelligence en Europe, en raison des exigences de la Loi sur les marchés numériques (DMA), une réglementation antitrust stricte de l’UE. Cependant, sur la version européenne de son site Web, Apple a confirmé que la distribution d’Apple Intelligence pour les iPhone et iPad dans l’UE débutera en avril prochain, avec la prise en charge de plusieurs langues européennes, notamment le français, l’allemand et l’italien.

Contrairement aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad, les utilisateurs de Mac dans l’UE peuvent déjà tester Apple Intelligence en anglais américain grâce à la mise à jour macOS Sequoia 15.1. Apple a précisé dans un communiqué de presse : « Avec macOS Sequoia 15.1, les utilisateurs de Mac de l’UE ont accès à Apple Intelligence en anglais américain. En avril, les fonctionnalités d’Apple Intelligence commenceront à être déployées pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad dans l’UE ».

Expansion linguistique et nouvelles fonctionnalités

Actuellement, Apple Intelligence est limité à l’anglais américain, mais dès la mise à jour iOS 18.2 prévue en décembre, le support s’étendra aux variantes anglaises d’Australie, du Canada, d’Irlande, de Nouvelle-Zélande, d’Afrique du Sud et du Royaume-Uni. De plus, cette version 18.2 ajoutera des fonctionnalités AI avancées, comme Image Playgrounds, Genmoji, et l’intégration de ChatGPT à Siri. Les nouvelles fonctionnalités à venir incluent :

Image Playgrounds : un espace créatif pour la retouche et la création d’images avec IA.

Genmoji : un générateur d’emojis personnalisés basé sur l’intelligence artificielle.

Intégration de ChatGPT à Siri : pour des échanges conversationnels plus dynamiques.

Fonctions actuelles d’Apple Intelligence disponibles avec iOS 18.1 et macOS 15.1

Avec les mises à jour iOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, les utilisateurs peuvent déjà profiter de plusieurs fonctionnalités d’Apple Intelligence, notamment :

Outils d’écriture : un assistant d’écriture qui propose des options de relecture, de réécriture et de résumé.

Nettoyer dans Photos : un outil de nettoyage d’images pour éliminer les distractions visuelles.

Résumé des notifications et des e-mails : pour un aperçu rapide et simplifié des informations clés.

Compatibilité matérielle d’Apple Intelligence

Apple Intelligence nécessite un matériel spécifique pour fonctionner. Pour les iPhone, seuls les modèles à partir de l’iPhone 15 Pro sont compatibles. Du côté des Mac et iPad, les appareils équipés d’une puce M1 ou supérieure, ainsi que le nouvel iPad mini avec la puce A17 Pro, sont requis pour accéder à ces fonctionnalités IA.

En élargissant ses offres AI et en assurant une transition fluide vers un environnement multi-langues en 2025, Apple semble s’adapter aux réglementations européennes tout en s’engageant à offrir ses innovations à une audience internationale.