Accueil » AirPods Pro 3 : L’IA, le suivi santé et une puce H3, tout savoir avant leur lancement !

AirPods Pro 3 : L’IA, le suivi santé et une puce H3, tout savoir avant leur lancement !

AirPods Pro 3 : L'IA, le suivi santé et une puce H3, tout savoir avant leur lancement !

Apple pourrait profiter de son événement « Awe Inspiring » pour lever le voile sur une nouvelle génération d’AirPods Pro. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, les AirPods Pro 3 sont attendus pour la seconde moitié de 2025, ce qui coïncide parfaitement avec la keynote de demain.

Ce que l’on sait déjà

Des références aux nouveaux AirPods ont été repérées dans le code d’iOS 26 dès le mois de juin, renforçant l’idée que le produit est prêt à être lancé. Côté innovations, les AirPods Pro 3 devraient introduire :

un design légèrement affiné,

une réduction de bruit active améliorée, grâce à

une nouvelle puce Apple H3,

et de nouvelles fonctions santé, comme le suivi du rythme cardiaque, la mesure de la température et une aide auditive améliorée.

Le vrai bouleversement attendu en 2026 Ming-Chi Kuo précise toutefois que la grande révolution viendra avec la génération suivante, prévue pour 2026. Ces futurs AirPods embarqueraient de mini-caméras infrarouges destinées à interagir directement avec le Vision Pro et ses successeurs, ouvrant la voie à de nouvelles expériences immersives entre réalité augmentée et audio.

–En clair, les AirPods Pro 3 devraient surtout offrir des améliorations progressives cette année, tandis que la génération 2026 marquera une rupture technologique majeure.