AirPods Pro 3 : capteurs santé confirmés, traduction en direct reportée

Apple s’apprête à dévoiler ses très attendus AirPods Pro 3 lors de sa keynote de septembre. Si ce n’est pas le produit le plus excitant face à l’iPhone 17, il n’en reste pas moins stratégique : les AirPods Pro 2 ont déjà presque trois ans, et une mise à jour majeure s’impose.

Les premiers retours confirment que le design extérieur restera proche de la génération précédente. Mais c’est bien à l’intérieur que les changements devraient séduire.

Capteurs santé : fréquence cardiaque et température corporelle

D’après plusieurs sources concordantes, les AirPods Pro 3 embarqueront enfin des capteurs santé :

un capteur de fréquence cardiaque, utile pour le sport comme pour la santé au quotidien,

un capteur de température corporelle, fonctionnalité déjà attendue sur d’autres produits Apple mais encore inédite sur des écouteurs.

Ces deux fonctions devraient être disponibles dès le lancement, permettant aux premiers acheteurs d’en profiter immédiatement.

Traduction en direct : une nouveauté reportée

La rumeur la plus marquante concernait l’ajout d’une fonction de traduction en direct, directement intégrée aux AirPods. Une innovation qui aurait permis aux utilisateurs de comprendre et de se faire comprendre dans une langue étrangère, sans passer par un iPhone.

Mais selon un rapport de 9to5Mac, cette fonctionnalité ne serait pas prête pour le lancement et arriverait plus tard via une mise à jour logicielle. Reste à savoir quand : même Apple ne semble pas avoir arrêté de calendrier précis.

Prix : sous la barre des 300 dollars ?

La question du tarif reste ouverte. Actuellement, les Beats Powerbeats Pro 2, vendus 299 euros, disposent déjà d’un capteur cardiaque mais pas de capteur de température ni de traduction.

On peut donc s’attendre à un prix des AirPods Pro 3 autour de 300 dollars maximum (350 euros), pour rester compétitifs tout en marquant une vraie différence face aux autres écouteurs haut de gamme.

Un saut technologique malgré une fonction manquante

Même si la traduction en direct ne sera pas disponible au lancement, l’arrivée de capteurs santé avancés et la promesse de futures mises à jour logicielles placent les AirPods Pro 3 comme une évolution majeure.

Pour les possesseurs d’AirPods Pro 2, ces nouveautés devraient constituer un argument fort pour passer à la nouvelle génération, à condition qu’Apple maîtrise sa grille tarifaire.