Accueil » Apple accélère sur des wearables IA : AirPods à caméras, pendentif « AI Pin » et lunettes sans écran pour une nouvelle Siri

Apple prépare peut-être son prochain grand virage… loin de l’iPhone. Selon plusieurs sources recoupant un rapport de Bloomberg, la marque accélère le développement de trois nouveaux appareils pensés comme des compagnons de l’iPhone et alimentés par une nouvelle version de Siri, plus « agentique » et capable d’exploiter le contexte visuel.

L’idée : faire émerger une génération d’objets qui écoutent, voient, interprètent — et agissent, parfois avant même qu’on ne demande.

Trois formats, une même obsession : l’IA qui comprend votre environnement

D’après Bloomberg, Apple travaillerait sur :

Des AirPods dotés de caméras (plutôt « basse définition »), pour aider Siri à analyser ce qui vous entoure. Un « pendentif »/AI pin de la taille d’un AirTag, portable au choix en collier ou clipsé sur les vêtements, avec micro et caméra — un format alternatif pour ceux qui ne veulent ni lunettes ni écouteurs en permanence. Des lunettes « connectées » sans écran, dans la veine des Ray-Ban Meta : photos/vidéos, appels, Siri conversationnel, actions contextuelles… mais sans AR ni affichage. Apple viserait des montures conçues en interne, avec une différenciation par la qualité perçue et la caméra.

Le point commun est crucial : ces appareils ne seraient pas, au départ, des produits totalement autonomes. Ils seraient adossés à l’iPhone, qui porterait une partie du traitement et de l’intégration écosystème.

Le pendentif : l’objet le plus « Apple »… et le plus risqué

Le pendentif intrigue parce qu’il ressemble à un compromis inattendu : une caméra et un micro, sans l’esthétique « lunettes connectées » ni la contrainte des écouteurs. Bloomberg indique que le projet reste précoce et pourrait être abandonné si Apple juge l’idée insuffisamment convaincante.

C’est aussi l’objet qui pose le plus de questions :

Écouteur intégré ou non (donc feedback audio direct vs dépendance aux AirPods/iPhone),

acceptabilité sociale d’une caméra portée sur le torse,

et surtout confidentialité par le design : comment Apple rend « lisible » — pour vous et pour les autres — quand l’objet capte (ou pourrait capter) ?

Les lunettes Apple sans écran : l’anti-Vision Pro… mais très stratégique

Ces lunettes « audio + caméra + IA » seraient, en creux, une réponse pragmatique au marché : Meta a déjà prouvé qu’un produit sans écran pouvait séduire, tant que l’expérience est simple (capturer, appeler, écouter, demander). Apple voudrait s’aligner sur ce marché, mais en « Apple-ifiant » l’objet : matériaux, finitions, image pipeline et intégration Siri.

À noter : Bloomberg évoque un calendrier ambitieux côté production pour les lunettes, avec un début de fabrication visé avant un lancement en 2027.

Apple ne veut pas remplacer l’iPhone tout de suite — elle veut le démultiplier

Ce trio raconte une même stratégie : déporter Siri dans le monde réel. L’IA ne vit plus seulement dans une interface, elle devient un réflexe portable : « regarde ça », « rappelle-moi quand… », « résume », « traduis », « réponds », « aide-moi ». Ce n’est pas un hasard si ces produits sont décrits comme dépendants de la nouvelle Siri en chantier : sans un assistant réellement fiable, la promesse s’effondre.

Et c’est là que le choix des formats devient brillant (et prudent) :

AirPods : déjà acceptés socialement, déjà portés longtemps, déjà associés à l’audio.

Lunettes sans écran : une transition douce vers l’ordinateur facial, sans franchir l’étape AR.

Pendentif : le « joker » pour démocratiser l’IA contextuelle sans imposer un look.

Apple semble préparer un futur où le smartphone reste le cœur… mais où l’expérience bascule progressivement sur des objets qui se portent, au plus près des gestes et des situations. Le vrai enjeu n’est pas la fiche technique : c’est la confiance.