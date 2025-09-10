Accueil » AirPods Pro 3 : Apple ajoute un cardiofréquencemètre et la traduction en direct

Trois ans après les AirPods Pro 2 et un an après les AirPods 4, Apple dévoile enfin ses nouveaux écouteurs haut de gamme : les AirPods Pro 3. Pas de « Pro 4 » au programme, ce qui alimente les spéculations sur un futur modèle encore plus ambitieux.

Mais en attendant, cette génération apporte des nouveautés marquantes qui renforcent leur statut d’écouteurs premium.

AirPods Pro 3 : Un cardio dans l’oreille

La grande innovation est sans doute l’intégration d’un capteur de fréquence cardiaque directement dans les écouteurs. Déjà expérimentée avec les Powerbeats Pro 2, cette fonction arrive enfin sur les AirPods.



Elle ne fonctionne que pendant les entraînements, mais reste une avancée considérable face à la concurrence, puisqu’aucun autre modèle grand public (Galaxy Buds, Pixel Buds ou Sony WF-1000XM5) ne propose une telle fonctionnalité.

Traduction en direct grâce à Apple Intelligence

Autre nouveauté impressionnante : les traductions en temps réel. Grâce à l’IA maison d’Apple, les AirPods Pro 3 peuvent traduire vos conversations en direct. Pratique pour voyager et communiquer sans parler la langue locale.

Le service démarre en bêta, avec cinq langues disponibles (anglais, français, allemand, portugais et espagnol) et d’autres prévues d’ici fin 2025 (italien, japonais, coréen et chinois).

ANC deux fois plus puissant

Apple affirme proposer la meilleure réduction active de bruit au monde sur des écouteurs intra. L’ANC serait deux fois plus efficace que celui des AirPods Pro 2, et quatre fois plus que celui des tout premiers AirPods Pro.

Ajoutez à cela une certification IP57 pour la résistance à l’eau et à la transpiration, et les AirPods Pro 3 deviennent des compagnons adaptés aussi bien au sport qu’au quotidien.

Plus d’autonomie et meilleur confort

Le design a été légèrement revu pour un meilleur maintien et un confort prolongé. Côté batterie, Apple annonce 8 heures d’écoute en continu (contre 6 h auparavant) et 10 heures en mode Transparence.

Une hausse significative qui place ces écouteurs au-dessus des Galaxy Buds 3 Pro et Pixel Buds Pro 2.

Prix et disponibilité

Les AirPods Pro 3 sont disponibles en précommande dès aujourd’hui au prix de 249 euros, soit le même tarif que les Pro 2. Les premières livraisons sont prévues pour le 19 septembre 2025.

Un avantage net sur la concurrence

Avec la combinaison cardio + traduction en direct + ANC renforcé, Apple prend une longueur d’avance. Là où Samsung, Google et Sony misent sur la qualité sonore et l’écosystème, les AirPods Pro 3 introduisent de vrais usages différenciants qui pourraient séduire autant les voyageurs que les sportifs.