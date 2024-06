Apple Intelligence : Pas de lancement en Europe en raison de la DMA

Apple a déclaré qu’elle ne lancerait pas son Apple Intelligence (A.I.) dans l’Union européenne, invoquant des préoccupations liées à la loi sur les marchés numériques (DMA) de l’Union.

Apple a dévoilé sa très attendue I.A. lors de la conférence WWDC, promettant d’améliorer considérablement Siri grâce à l’IA générative, ainsi que d’apporter une foule de fonctionnalités puissantes à iOS et macOS. L’entreprise a reçu de nombreux éloges pour sa révélation, les clients, les critiques et les analystes ayant été enthousiasmés par l’annonce de l’entreprise.

Malgré la médiatisation, Bloomberg affirme qu’Apple ne lancera pas Apple Intelligence dans l’UE en raison de problèmes réglementaires liés à la DMA. Selon Apple, les exigences de la DMA selon lesquelles les « gardiens » doivent permettre à des entreprises tierces d’interopérer avec leurs services pourraient « forcer » des compromis en matière de confidentialité et de sécurité.

En raison des incertitudes réglementaires engendrées par le Digital Markets Act, nous ne pensons pas être en mesure de déployer trois de ces [nouvelles] fonctionnalités — iPhone Mirroring, améliorations du partage d’écran SharePlay et Apple Intelligence — auprès de nos utilisateurs de l’UE cette année.

Apple est déjà dans le collimateur de l’Union européenne en raison de sa conformité avec le DMA en ce qui concerne l’App Store et la possibilité pour les développeurs de diriger les utilisateurs vers d’autres méthodes de paiement. Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, a déclaré que l’Union européenne avait de sérieux problèmes avec l’entreprise.

« Nous avons un certain nombre de problèmes avec Apple ; je les trouve très sérieux. J’ai été très surprise que nous ayons de tels soupçons de non-conformité de la part d’Apple », a déclaré Margrethe Vestager en début de semaine.

On ne sait pas ce que va devenir Apple Intelligence

Il est difficile de savoir dans quelle mesure les nouvelles fonctionnalités d’Apple seront contraires à la DMA, ou si l’entreprise fait simplement preuve d’une grande prudence face aux inquiétudes concernant le respect de la DMA. Mais, Apple Intelligence couvre à lui seul les mises à jour de Siri, les Genmoji, la gestion des notifications, l’exécution d’actions scénarisées dans différentes applications, ainsi que la génération de textes et de résumés.

On ne sait pas non plus ce qu’il faudra pour que l’entreprise reconsidère sa position sur l’I.A. dans l’UE.