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iPadOS 27 officialisé : Siri AI transforme l’iPad tandis qu’Apple accélère les performances et le contrôle parental

iPadOS 27 officialisé : Siri AI transforme l’iPad tandis qu’Apple accélère les performances et le contrôle parental

Avec iPadOS 27, Apple ne cherche plus seulement à rapprocher l’iPad du Mac. La firme de Cupertino veut désormais faire de sa tablette l’un des piliers de son écosystème d’intelligence artificielle.

Présentée lors de la WWDC 2026, cette nouvelle version du système introduit Siri AI, une refonte majeure de Temps d’écran et plusieurs optimisations qui renforcent la vocation productive de l’iPad.

Après une année marquée par l’arrivée du design Liquid Glass et d’un nouveau système de gestion des fenêtres, Apple poursuit sa stratégie de convergence entre ses plateformes tout en faisant de l’IA le cœur de l’expérience utilisateur.

Siri AI débarque enfin sur iPad

La vedette d’iPadOS 27 est sans surprise Siri AI. Après plusieurs reports qui ont alimenté les critiques autour d’Apple Intelligence, Apple présente enfin une version profondément modernisée de son assistant.

Sur iPad, Siri devient accessible directement depuis Spotlight. Le système est désormais capable de distinguer automatiquement une recherche classique d’une requête adressée à l’assistant, supprimant ainsi une partie des frictions qui limitaient l’expérience jusqu’ici.

Apple introduit également une application Siri dédiée.

Cette dernière adopte une interface proche de celles popularisées par ChatGPT, Gemini ou Claude. Les utilisateurs peuvent y retrouver leurs conversations passées, reprendre des échanges interrompus et bénéficier d’une synchronisation complète via iCloud.

L’objectif est clair : transformer Siri en compagnon numérique permanent plutôt qu’en simple assistant vocal ponctuel.

Apple Intelligence s’installe au cœur de l’iPad

L’intégration de Siri AI s’accompagne d’une présence beaucoup plus importante d’Apple Intelligence à travers l’ensemble du système. L’assistant peut désormais analyser le contenu affiché à l’écran, répondre à des questions contextuelles, interagir avec les applications, générer des actions automatiques et assister l’utilisateur dans des tâches complexes.

Apple poursuit ainsi une stratégie déjà visible sur iPhone et Mac : faire de l’intelligence artificielle une couche transversale capable de relier les applications entre elles.

Toutefois, ces fonctionnalités resteront réservées aux modèles récents équipés d’une puce M1 ou plus récente, ainsi qu’à l’iPad mini doté de la puce A17 Pro.

Des raccourcis générés par simple description

L’application Raccourcis bénéficie elle aussi d’une évolution majeure. Jusqu’à présent, la création d’automatisations nécessitait souvent plusieurs étapes techniques. Désormais, les utilisateurs pourront simplement décrire ce qu’ils souhaitent accomplir.

Par exemple : « Préviens mon équipe lorsque je quitte le bureau et partage mon heure d’arrivée estimée. ». Apple Intelligence se chargera alors de construire automatiquement le raccourci correspondant.

Cette approche illustre parfaitement la nouvelle philosophie d’Apple : remplacer la complexité technique par une interaction naturelle basée sur le langage.

Temps d’écran reçoit sa plus grande mise à jour

Apple renforce également son arsenal parental avec une refonte importante de Temps d’écran. Les parents pourront désormais définir précisément les horaires d’accès à certaines applications, limiter le temps d’utilisation par service, contrôler les contacts accessibles via iMessage, restreindre l’accès à certaines applications et exiger une validation avant la consultation de certains sites web.

Pour les enfants de moins de 13 ans, plusieurs protections seront activées automatiquement.

Apple introduit également une nouvelle API baptisée Declared Age Range permettant aux développeurs d’adapter leurs applications en fonction de la tranche d’âge réelle de l’utilisateur.

Une évolution qui répond directement aux préoccupations croissantes autour de la sécurité numérique des plus jeunes.

Des gains de performances très concrets

Contrairement à certaines mises à jour centrées uniquement sur les fonctionnalités, iPadOS 27 apporte également plusieurs améliorations techniques tangibles.

Apple annonce des lancements d’applications jusqu’à 30 % plus rapides, une meilleure réactivité lors du multitâche, des transferts USB-C jusqu’à cinq fois plus rapides, des échanges AirDrop accélérés et une navigation plus fluide dans les périphériques de stockage externes.

Ces optimisations renforcent encore l’ambition d’Apple de positionner l’iPad comme une véritable alternative à l’ordinateur portable pour de nombreux usages professionnels.

Safari devient plus intelligent

Le navigateur Safari profite lui aussi des avancées de l’intelligence artificielle. Une nouvelle fonction baptisée Organiser les onglets est capable de regrouper automatiquement les onglets ouverts en différentes catégories selon leur contenu.

Pour les utilisateurs qui accumulent des dizaines d’onglets au fil de la journée, cette fonction pourrait rapidement devenir l’une des plus utiles de la mise à jour.

Liquid Glass gagne en maturité

Après les critiques reçues lors du lancement de Liquid Glass avec iPadOS 26, Apple continue d’affiner son langage visuel.

Selon l’entreprise, iPadOS 27 améliore la lisibilité, le contraste, la réfraction des éléments transparents et la cohérence visuelle globale. Les icônes gagnent également en netteté tandis qu’un nouveau curseur permet de personnaliser l’intensité des effets visuels, allant d’un rendu presque transparent à une interface plus opaque et colorée.

Cette évolution montre qu’Apple est à l’écoute des retours utilisateurs tout en conservant sa nouvelle identité graphique.

L’accessibilité franchit un nouveau cap

Apple poursuit également ses efforts dans le domaine de l’accessibilité. VoiceOver devient plus performant dans la compréhension des contenus affichés à l’écran et génère des descriptions d’images plus détaillées.

Par ailleurs, iPadOS 27 peut désormais créer automatiquement des sous-titres pour n’importe quelle vidéo, générer des sous-titres pour les vidéos personnelles, et traduire les sous-titres existants dans différentes langues.

Des fonctionnalités qui renforcent l’accessibilité de l’iPad auprès d’un public toujours plus large.

Une évolution plus importante qu’il n’y paraît

À première vue, iPadOS 27 peut sembler moins spectaculaire que certaines mises à jour précédentes. Pourtant, cette version marque une étape essentielle dans la stratégie d’Apple.

Après avoir transformé l’iPad sur le plan matériel avec les puces Apple Silicon et sur le plan logiciel avec le multitâche avancé, Apple cherche désormais à faire de l’intelligence artificielle le véritable moteur de l’expérience utilisateur.

Siri AI, Apple Intelligence et les nouveaux outils d’automatisation ne sont pas de simples ajouts. Ils dessinent progressivement un futur où l’iPad ne sera plus seulement un écran tactile performant, mais un véritable assistant numérique capable d’anticiper, comprendre et accompagner son utilisateur au quotidien.