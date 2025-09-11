Accueil » Huawei Mate 80 : une sortie prévue en novembre avec de grosses nouveautés

Leaker réputé Digital Chat Station a levé le voile sur la prochaine gamme premium de Huawei. Attendue pour novembre 2025, la série Mate 80 pourrait bien venir challenger directement les récents iPhone 17 grâce à des innovations majeures en design, en photo et en performance.

Mate 80 : Quatre modèles pour couvrir tous les besoins

Huawei prévoit de décliner sa série en Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ et Mate 80 RS.

Les différences se feront surtout sur la photo : le Mate 80 de base intégrerait un capteur principal 50 mégapixels de 1/1,5″, le Pro passerait à un 50 mégapixels 1/1,3″, tandis que les versions Pro+ et RS adopteraient un nouveau SmartSens 590 de 50 mégapixels (1/1,3″), plus performant en basse lumière.

Côté affichage, on parle de dalles 2.5D plates sur le Pro, avec possiblement de la reconnaissance faciale 3D, et de courbures profondes 4D sur les modèles Pro+ et RS.

Mais, la vraie star serait le Mate 80 RS, attendu avec un écran OLED double couche de 6,9 pouces. Grâce à une structure empilée, cette dalle offrirait plus de luminosité, une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue que les OLED classiques.

Pour parfaire l’ensemble, Huawei testerait des châssis en titane et des dos en verre à texture céramique.

Performances : une nouvelle puce et une énorme batterie

Sous le capot, la série devrait inaugurer le Kirin 9030, une puce maison avec des optimisations inédites. L’autonomie serait l’un des gros arguments, avec une batterie dépassant les 6000 mAh, compatible avec une charge 100W filaire et 80W sans fil.

En plus de la 5G, Huawei miserait aussi sur la communication par satellite, un domaine où la marque a pris de l’avance face à Apple et Samsung.

HarmonyOS et IA au centre de l’expérience

Côté logiciel, la série tournera sous HarmonyOS, avec un renforcement de l’écosystème Huawei. On parle aussi d’une prise en charge de l’eSIM et de nouvelles fonctions IA intégrées au cœur de l’OS.

L’objectif est clair : offrir une expérience plus fluide et plus intelligente, tout en consolidant l’indépendance de Huawei vis-à-vis d’Android.

Huawei rattrape son retard sur Apple ?

Avec un processeur optimisé, une batterie gigantesque, un écran OLED de nouvelle génération et des capteurs photo haut de gamme, Huawei semble vouloir frapper un grand coup. Ces évolutions pourraient permettre à la marque de réduire l’écart avec l’iPhone 17, notamment sur l’efficacité énergétique, la photographie et les services IA.