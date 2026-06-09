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OpenAI prépare son entrée en Bourse : l’IPO la plus attendue de l’ère de l’intelligence artificielle

OpenAI prépare son entrée en Bourse : l’IPO la plus attendue de l’ère de l’intelligence artificielle

Après avoir transformé l’industrie technologique avec ChatGPT, OpenAI s’apprête à franchir une nouvelle étape historique. L’entreprise dirigée par Sam Altman a officiellement déposé de manière confidentielle une demande d’introduction en Bourse auprès de la SEC américaine, ouvrant la voie à l’une des opérations financières les plus surveillées de la décennie.

Cette annonce intervient dans un contexte de concurrence féroce avec Anthropic, alors que les géants de l’IA se disputent désormais non seulement les utilisateurs et les talents, mais aussi les marchés financiers.

Une introduction en Bourse qui pourrait redéfinir le secteur de l’IA

OpenAI a confirmé avoir soumis un projet de dossier d’introduction en Bourse auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Pour l’instant, l’entreprise n’a communiqué ni date précise ni montant recherché. Le dépôt confidentiel permet à la société de préparer son entrée sur les marchés sans dévoiler immédiatement ses données financières détaillées.

Cette prudence n’empêche pas les observateurs d’y voir un signal majeur.

Avec une valorisation privée estimée à environ 852 milliards de dollars lors de son dernier tour de financement, OpenAI pourrait devenir l’une des plus importantes introductions en Bourse de l’histoire récente de la technologie.

Une bataille directe avec Anthropic

Le calendrier n’a rien d’anodin. Quelques jours seulement avant l’annonce d’OpenAI, Anthropic, créateur de Claude, avait également lancé son propre processus d’introduction en Bourse. Cette simultanéité illustre l’intensité de la rivalité qui oppose désormais les deux acteurs majeurs de l’intelligence artificielle générative.

Selon plusieurs analystes, le premier à réussir son arrivée sur les marchés pourrait capter une part significative des capitaux encore disponibles pour financer l’industrie de l’IA.

Une ressource devenue de plus en plus stratégique à mesure que les coûts de calcul explosent.

Une croissance spectaculaire, mais un défi financier colossal

Si OpenAI impressionne par sa popularité, son modèle économique reste confronté à une réalité difficile : l’intelligence artificielle coûte extrêmement cher. L’entreprise revendique aujourd’hui près de 900 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires à travers ses différentes plateformes.

Mais, derrière cette croissance se cache une consommation de ressources considérable.

Selon plusieurs estimations évoquées dans les milieux financiers, OpenAI pourrait dépenser plus de 120 milliards de dollars en infrastructure informatique et puissance de calcul d’ici quelques années. Les projections internes évoqueraient même des pertes opérationnelles importantes avant un éventuel retour à l’équilibre financier.

Autrement dit, les investisseurs devront miser davantage sur la vision à long terme de l’entreprise que sur sa rentabilité immédiate.

Le pari stratégique des agents IA

Cette introduction en Bourse intervient alors qu’OpenAI prépare également une transformation profonde de ChatGPT. L’entreprise souhaite faire évoluer son produit phare vers une plateforme capable d’agir directement pour le compte des utilisateurs grâce à des agents intelligents.

Réservation de voyages, gestion d’agendas, création de contenus, automatisation de tâches professionnelles ou développement logiciel : OpenAI ambitionne de faire de ChatGPT une couche logicielle universelle capable d’orchestrer une multitude de services.

Cette vision pourrait constituer le principal argument de croissance présenté aux futurs investisseurs.

Un contexte réglementaire plus favorable

L’annonce de l’IPO s’accompagne également d’un discours particulièrement ambitieux sur l’avenir de l’intelligence artificielle. OpenAI a publié un long manifeste réaffirmant sa mission de développer une intelligence artificielle générale bénéfique à l’humanité.

Un exercice de communication qui intervient habituellement avec davantage de retenue lorsqu’une entreprise prépare une entrée en Bourse.

Cette liberté de ton reflète probablement l’environnement réglementaire actuel aux États-Unis, où les autorités semblent adopter une approche plus souple envers les entreprises spécialisées dans l’IA que lors des précédents cycles technologiques.

Une gouvernance qui continue de susciter des questions

L’histoire récente d’OpenAI reste néanmoins marquée par plusieurs turbulences. L’éviction puis le retour spectaculaire de Sam Altman en 2023 ont laissé des interrogations persistantes sur la gouvernance de l’entreprise.

Plus récemment, OpenAI a également dû faire face à plusieurs procédures judiciaires concernant l’utilisation de ses modèles, leur impact sociétal ou encore les responsabilités liées aux comportements de certains utilisateurs.

Ces éléments devraient inévitablement figurer parmi les principaux points d’attention des investisseurs institutionnels lors de l’examen du dossier.

Une année historique pour les marchés technologiques

L’introduction en Bourse d’OpenAI pourrait également s’inscrire dans une séquence exceptionnelle pour Wall Street. Plusieurs entreprises majeures, dont SpaceX et Anthropic, sont également pressenties pour rejoindre les marchés publics dans les prochains mois.

Une concentration d’opérations de cette ampleur rappelle les grandes vagues d’introductions technologiques observées à la fin des années 1990 ou lors de l’essor des plateformes numériques dans les années 2010.

La différence est que cette fois-ci, l’intelligence artificielle occupe le centre de toutes les attentions.

OpenAI joue désormais dans une autre catégorie

L’annonce de cette future IPO marque un changement de dimension pour OpenAI. En une décennie, l’organisation fondée comme laboratoire de recherche est devenue l’un des acteurs les plus influents de l’économie mondiale. Son prochain défi ne sera plus seulement technologique, mais financier, industriel et politique.

L’intelligence artificielle est entrée dans une phase où la qualité des modèles ne suffit plus. Désormais, la capacité à financer leur développement à l’échelle mondiale devient tout aussi décisive.

Et dans cette nouvelle course, l’introduction en Bourse d’OpenAI pourrait bien constituer l’un des tournants majeurs de l’histoire récente de la tech.