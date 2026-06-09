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WWDC 2026 : Apple dévoile enfin Siri AI, son assistant nouvelle génération propulsé par Apple Intelligence

WWDC 2026 : Apple dévoile enfin Siri AI, son assistant nouvelle génération propulsé par Apple Intelligence

Deux ans après ses premières promesses autour de l’intelligence artificielle, Apple tente enfin de reprendre l’initiative. Lors de la WWDC 2026, la firme de Cupertino a présenté Siri AI, une version entièrement repensée de son assistant vocal qui ambitionne de rivaliser avec ChatGPT, Gemini ou Claude.

L’annonce marque un tournant majeur pour Apple. Après plusieurs retards, des fonctionnalités reportées et une pression grandissante face à Google, OpenAI et Anthropic, l’entreprise dévoile enfin sa vision d’un assistant personnel véritablement intelligent, capable de comprendre le contexte, d’interagir avec les applications et d’accompagner l’utilisateur à travers tout son écosystème.

Siri AI : une refonte complète de l’assistant Apple

Apple ne parle plus simplement d’une mise à jour de Siri, mais d’une version entièrement nouvelle.

Baptisé Siri AI, l’assistant adopte une approche beaucoup plus conversationnelle. Les utilisateurs peuvent désormais dialoguer naturellement avec lui grâce à une voix plus expressive et personnalisable. Le rythme, l’intonation et même certains accents peuvent être ajustés afin de rendre l’expérience plus naturelle.

Mais, le véritable changement se situe sous la surface.

Siri AI comprend désormais ce qui s’affiche à l’écran, analyse le contexte de l’utilisateur et peut interagir directement avec les applications installées sur l’appareil. Il devient ainsi capable de répondre à des questions liées à un document ouvert, de suggérer des actions pertinentes ou encore d’automatiser certaines tâches quotidiennes.

Selon Apple, l’ensemble du système repose sur une architecture hybride mêlant traitement local et cloud sécurisé via Private Cloud Compute, afin de préserver la confidentialité des données personnelles.

Une application Siri dédiée inspirée des chatbots modernes

L’une des annonces les plus marquantes concerne l’arrivée d’une application Siri autonome. L’interface rappelle immédiatement les expériences proposées par ChatGPT, Gemini ou Claude. Les utilisateurs peuvent lancer des conversations textuelles ou vocales, retrouver leur historique et reprendre une discussion sur n’importe quel appareil grâce à la synchronisation iCloud.

Cette évolution traduit un changement profond dans la stratégie d’Apple.

Pendant des années, Siri a été conçu comme un assistant vocal ponctuel. Avec Siri AI, Apple adopte désormais le modèle des assistants conversationnels persistants, capables de conserver le contexte et de devenir de véritables espaces de travail numériques.

Sur iPhone, l’accès à Siri AI se fait notamment via un nouveau geste depuis la Dynamic Island. Sur Mac, l’assistant s’intègre directement à Spotlight. Sur Vision Pro, un simple regard vers une nouvelle interface flottante permet d’engager la conversation.

Apple Intelligence franchit un cap

Derrière Siri AI se cache également une nouvelle génération d’Apple Intelligence. Apple affirme avoir développé ses nouveaux modèles fondamentaux en collaboration avec Google, une information qui confirme indirectement les nombreuses rumeurs évoquant l’utilisation de technologies Gemini pour accélérer sa stratégie IA.

L’objectif est clair : faire de Siri le centre névralgique de l’expérience Apple.

L’assistant peut désormais :

analyser des images capturées par l’appareil photo

comprendre le contenu d’un écran

rédiger ou reformuler des messages

gérer des rendez-vous

organiser un calendrier

proposer des actions contextuelles

Autant de fonctionnalités qui existent déjà chez certains concurrents, mais qu’Apple cherche à intégrer de manière plus cohérente au sein de son écosystème.

Photos entre dans l’ère de l’IA générative

La WWDC 2026 a également été l’occasion de présenter plusieurs nouveautés dans l’application Photos. L’outil Clean Up bénéficie d’une amélioration importante pour supprimer plus efficacement les éléments indésirables d’une image.

Apple introduit également Extend, une fonctionnalité qui utilise l’IA générative pour étendre le cadre d’une photo au-delà de ses limites d’origine.

Plus surprenant encore, Spatial Reframing permet de modifier l’angle apparent d’une image après sa capture. Héritée des technologies développées pour Vision Pro, cette fonction donne l’impression de repositionner virtuellement l’appareil photo afin de recadrer ou réorienter une scène.

Apple affirme que cette capacité fonctionnera sur la majorité des photos stockées dans la bibliothèque, y compris celles prises avec des appareils tiers.

Une arrivée progressive et des limitations importantes

Malgré l’ampleur des annonces, Apple reste prudente. Siri AI est disponible dès aujourd’hui pour les développeurs, mais le grand public devra attendre une phase bêta plus tard cette année.

L’assistant sera lancé uniquement en anglais dans un premier temps. Apple promet un déploiement rapide vers d’autres langues, sans calendrier précis.

Plus contraignant encore, Siri AI ne sera pas disponible immédiatement dans l’Union européenne sur iPhone et iPad en raison de contraintes réglementaires. La Chine est également exclue du lancement.

Sur le plan matériel, certaines fonctions avancées nécessiteront les appareils les plus récents :

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPad équipés d’une puce M4 ou supérieure

Mac dotés d’une puce M3 ou plus récente et de 12 Go de RAM minimum

Cette segmentation montre qu’Apple compte s’appuyer fortement sur la puissance de calcul locale pour exécuter certaines fonctionnalités IA.

Une réponse tardive mais essentielle face à Google et OpenAI

Apple arrive indéniablement plus tard que ses concurrents. Depuis deux ans, Google avec Gemini, OpenAI avec ChatGPT et Anthropic avec Claude ont profondément modifié la manière dont les utilisateurs interagissent avec les technologies numériques.

La firme de Cupertino a quant à elle multiplié les retards, au point de faire face à plusieurs controverses autour des promesses non tenues liées à Apple Intelligence.

La présentation de Siri AI représente donc bien davantage qu’une simple mise à jour logicielle.

Elle constitue probablement l’annonce la plus importante d’Apple depuis l’arrivée de l’Apple Silicon. Le succès de cette nouvelle stratégie déterminera en grande partie la capacité de l’entreprise à rester compétitive dans un marché où l’intelligence artificielle devient progressivement l’interface principale entre l’utilisateur et la technologie.

Pour Apple, la WWDC 2026 n’est pas seulement le lancement d’un nouvel assistant. C’est le début d’une tentative de reconquête dans la plus grande bataille technologique de la décennie.