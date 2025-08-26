Accueil » iPhone 17 Pro ou iPhone 18 Pro ? Pourquoi patienter un an pourrait valoir le coup

À l’approche de la sortie de l’iPhone 17, certains experts du secteur recommandent déjà d’attendre l’année prochaine, notamment la série iPhone 18. Bien sûr, les nouveautés habituelles sont au programme cette année — nouveau processeur, meilleurs capteurs photo, interface iOS repensée — mais une autre raison, plus discrète, pourrait faire pencher la balance : le modem cellulaire.

Apple veut se libérer de Qualcomm

Depuis plusieurs années, Apple cherche à réduire sa dépendance à Qualcomm, le fournisseur de modems 5G des iPhone. En 2025, la marque a fait un premier pas en intégrant son propre modem Apple C1 dans l’iPhone 16e, son modèle abordable. Problème : les performances de ce modem sont jugées moyennes, et Apple ne l’a donc pas intégré aux modèles Pro ou haut de gamme.

Et cela ne changera pas avec l’iPhone 17, selon les dernières infos de Mark Gurman. Les modèles iPhone 17 Pro continueront d’utiliser du matériel Qualcomm… mais ce sera la dernière fois.

iPhone 18 Pro : l’arrivée du modem Apple C2 (ou C3)

Dès 2026, Apple prévoit d’équiper les iPhone 18 Pro avec une nouvelle génération de modem maison, baptisée C2 — ou C3 si la C2 reste une version de test.

Objectif : proposer un modem aussi performant que celui de Qualcomm, mais parfaitement intégré à l’écosystème Apple. Comme avec les puces A-series pour iPhone ou M-series pour Mac, cela permettrait une optimisation logicielle poussée, et donc des gains sur l’autonomie et l’efficacité énergétique.

Une meilleure autonomie… même si minime

Si la différence de consommation énergétique entre le modem Qualcomm et le modem Apple est minime, elle pourrait se traduire par quelques minutes ou heures d’autonomie gagnées. Et avec les plus grosses batteries prévues sur les iPhone 18 Pro, cette optimisation pourrait faire toute la différence pour certains utilisateurs.

C’est aussi pour cela que le nouvel iPhone 17 Air, très fin et doté d’une petite batterie de 2 900 mAh, devrait être le seul modèle de la gamme 2025 à intégrer un modem Apple. Un modem moins énergivore devient ici un réel atout.

En produisant ses propres modems, Apple réduit aussi ses coûts de fabrication, ce qui pourrait à terme augmenter ses marges. Mais reste à voir si ces économies se répercuteront un jour sur les prix publics… ou non.