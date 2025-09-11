Accueil » OpenAI signe un contrat record de 300 milliards de dollars avec Oracle pour le Project Stargate

C’est officiel : OpenAI a signé avec Oracle l’un des plus gros contrats de cloud computing de l’histoire. D’un montant astronomique de 300 milliards de dollars sur 5 ans, cet accord vise à alimenter le projet Stargate, l’infrastructure colossale qui doit soutenir la prochaine génération d’intelligence artificielle.

Selon le Wall Street Journal, ce partenariat démarre en 2027 et prévoit jusqu’à 4,5 gigawatts de capacité data center — l’équivalent énergétique de plusieurs grandes villes. OpenAI, dont l’appétit en puissance de calcul explose avec ses modèles géants, sécurise ainsi une infrastructure sans précédent pour ses futures IA.

Oracle, de son côté, s’impose comme un acteur clé du cloud face à AWS, Microsoft et Google, grâce à ses clusters sur mesure dédiés aux workloads IA.

Project Stargate: de la science-fiction à la réalité

Annoncé début 2025 avec SoftBank et MGX, Project Stargate est un plan massif de 500 milliards de dollars d’investissements dans des infrastructures IA basées aux États-Unis.

Soutenu publiquement par le président Trump, il vise non seulement à renforcer la compétitivité américaine dans l’IA, mais aussi à créer des milliers d’emplois et à sécuriser des capacités critiques sur le sol national.

Pour Oracle, ce contrat gonfle un carnet de commandes déjà record (+77 % de revenus cloud cette année). Les investisseurs ne s’y sont pas trompés : l’action a bondi, propulsant Larry Ellison au rang d’homme le plus riche du monde.

Pour OpenAI, c’est une diversification stratégique : en réduisant sa dépendance à Microsoft, l’entreprise de Sam Altman s’assure un écosystème plus robuste. En parallèle, OpenAI préparerait aussi un contrat à 10 milliards de dollars avec Broadcom pour concevoir ses propres puces IA.

Défis et controverses à venir

Si l’accord marque un tournant, il soulève aussi des questions. D’abord sur l’empreinte énergétique : des gigawatts entiers dédiés à l’IA nécessiteront d’énormes investissements en énergies renouvelables. Ensuite sur le plan réglementaire : la concentration d’autant de puissance de calcul entre quelques acteurs pourrait attirer l’attention des autorités antitrust.

Enfin, des incertitudes subsistent sur le financement global de Stargate, dont les premiers tours de table restent à consolider.

Avec ce partenariat, OpenAI et Oracle ouvrent la voie à une nouvelle ère : celle des méga-alliances industrielles pour nourrir l’IA. Le projet Stargate ne se contente pas de viser la performance technique : il incarne une stratégie nationale et économique qui pourrait redessiner les équilibres mondiaux dans la course à l’intelligence artificielle.