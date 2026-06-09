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WWDC 2026 : Toutes les annonces de la conférence avec Siri AI, Apple Intelligence 2.0 et un iOS 27 plus ambitieux

WWDC 2026 : Toutes les annonces de la conférence avec Siri AI, Apple Intelligence 2.0 et un iOS 27 plus ambitieux

La WWDC 2026 restera probablement comme l’une des conférences les plus importantes de l’ère Tim Cook. Entre le lancement de Siri AI, une refonte majeure d’Apple Intelligence, de nouvelles fonctions photo génératives et une profonde modernisation de la recherche système, Apple a consacré l’essentiel de sa keynote à un objectif clair : combler son retard dans l’intelligence artificielle.

Cette édition revêtait également une dimension symbolique. Il s’agit de la dernière WWDC de Tim Cook en tant que CEO avant son passage de relais à John Ternus en septembre prochain. Un contexte qui donnait à cette conférence des allures de tournant historique pour la firme de Cupertino.

Siri AI : Apple entre enfin dans l’ère des assistants conversationnels

La vedette incontestée de la conférence est sans surprise Siri AI.

Présenté comme une refonte complète de l’assistant historique d’Apple, Siri devient désormais un assistant conversationnel moderne capable d’interagir avec les applications, de comprendre le contexte affiché à l’écran et de conserver l’historique des conversations.

Apple décrit cette nouvelle version comme plus naturelle, plus expressive, plus contextuelle, plus intelligente et plus intégrée à l’écosystème.

L’assistant est accessible directement depuis la Dynamic Island sur iPhone, Spotlight sur Mac ou encore via une nouvelle application Siri dédiée.

Cette dernière adopte une interface très proche de celles popularisées par ChatGPT, Gemini ou Claude, avec un historique synchronisé via iCloud permettant de reprendre une conversation sur n’importe quel appareil Apple.

Un changement de philosophie majeur pour une entreprise qui considérait jusqu’ici Siri comme un simple assistant vocal.

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Apple Intelligence 2.0 devient la colonne vertébrale du système

Pour accompagner Siri AI, Apple a présenté une nouvelle génération d’Apple Intelligence. L’entreprise confirme avoir collaboré avec Google et la famille de modèles Gemini afin de développer la nouvelle génération de ses modèles fondamentaux.

Cette architecture alimente désormais de nombreuses fonctions réparties dans l’ensemble du système :

suggestions intelligentes dans Messages

compréhension contextuelle entre applications

gestion intelligente des onglets Safari

automatisation avancée

assistance à la rédaction

recherche enrichie.

L’objectif est de faire disparaître progressivement les frontières entre les applications afin que l’assistant puisse comprendre et exploiter les informations présentes dans l’ensemble de l’écosystème.

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Apple continue de miser sur la confidentialité

Consciente des inquiétudes entourant l’intelligence artificielle, Apple a insisté à plusieurs reprises sur sa stratégie de confidentialité. Selon Craig Federighi, les requêtes sont traitées soit localement sur l’appareil, soit via l’infrastructure Private Cloud Compute.

Apple affirme que les données ne sont jamais conservées après traitement, elles servent uniquement à répondre à la requête et des audits indépendants peuvent vérifier le fonctionnement du système.

Une approche qui reste aujourd’hui l’un des principaux arguments différenciants de la marque face à Google, Microsoft ou OpenAI.

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Photos adopte pleinement l’IA générative

L’application Photos fait également un bond en avant.

Apple enrichit son arsenal d’outils créatifs avec plusieurs nouvelles fonctions basées sur l’IA générative.

Parmi les nouveautés :

Reframe : Cette fonction permet de modifier la perspective d’une photo après sa capture, comme si l’utilisateur repositionnait virtuellement l’appareil photo dans la scène.

Extend : L’outil étend automatiquement une image au-delà de son cadrage initial afin de modifier son format ou d’ajouter davantage d’éléments visuels.

Cleanup 2.0 : Déjà populaire, l’outil de suppression d’objets profite d’une amélioration significative grâce à des algorithmes génératifs plus réalistes.

Apple rattrape ainsi progressivement Google Photos, Galaxy AI et les outils créatifs d’Adobe.

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Search reçoit enfin la refonte qu’il méritait

L’une des annonces les plus sous-estimées de cette WWDC concerne la recherche système. Apple reconnaît implicitement les limites actuelles de Spotlight, Photos et Mail.

La firme affirme avoir entièrement reconstruit l’infrastructure de recherche utilisée sur iOS, iPadOS et macOS.

Cette nouvelle architecture indexe les contenus plus rapidement et améliore considérablement la pertinence des résultats. Une évolution qui pourrait avoir un impact quotidien bien plus important que certaines fonctionnalités IA plus spectaculaires.

Liquid Glass devient plus flexible

Apple poursuit également le travail de maturation entamé après les critiques visant Liquid Glass. Plutôt que d’abandonner cette identité visuelle, la société introduit davantage de personnalisation.

Les utilisateurs peuvent désormais réduire l’intensité des effets, augmenter la transparence, renforcer l’opacité et ajuster le rendu général du système.

Cette approche permet à Apple de conserver sa nouvelle direction esthétique tout en répondant aux critiques sur la lisibilité.

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Un contrôle parental largement renforcé

La sécurité des enfants a occupé une place importante durant la conférence. Apple introduit une nouvelle génération d’outils de contrôle parental permettant notamment de limiter les contacts autorisés, de contrôler l’accès aux sites web, de gérer les téléchargements et de définir des règles d’utilisation plus précises.

Pour les comptes enfants de moins de 13 ans, plusieurs protections sont activées automatiquement.

Apple cherche ainsi à renforcer sa position sur un sujet devenu central pour les familles et les régulateurs du monde entier.

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iOS 27 devient la version la plus accessible de l’histoire récente

Apple a également créé la surprise concernant la compatibilité.

Contrairement aux rumeurs évoquant l’abandon de certains anciens modèles, iOS 27 sera compatible avec tous les iPhone à partir de l’iPhone 11.

L’entreprise promet également des lancements d’applications plus rapides, des transferts AirDrop jusqu’à 80 % plus rapides, un traitement photo accéléré et une meilleure gestion multitâche.

Des améliorations qui montrent qu’Apple continue d’accorder une attention particulière aux performances fondamentales de ses systèmes.

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Une WWDC de rattrapage… mais aussi de transition

Pendant plusieurs années, Apple a observé Google, OpenAI, Microsoft et Anthropic prendre une avance considérable dans l’intelligence artificielle.

La WWDC 2026 marque clairement une tentative de retour dans la course.

Certes, de nombreuses fonctionnalités présentées existent déjà sous différentes formes chez les concurrents. Mais, Apple mise sur une intégration profonde à son écosystème, une expérience utilisateur simplifiée et une approche centrée sur la confidentialité.

Au-delà des annonces techniques, cette conférence symbolise également la fin d’un cycle. Elle constitue le dernier grand événement public de Tim Cook avant son départ de la direction opérationnelle.

Si Siri AI tient ses promesses, la WWDC 2026 pourrait être retenue comme le moment où Apple a enfin trouvé sa place dans l’ère de l’intelligence artificielle. Dans le cas contraire, elle restera comme une nouvelle tentative de rattrapage face à des concurrents qui n’attendent plus personne.