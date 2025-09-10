iPhone 17 : écran 120 Hz, capteur selfie 18 mégapixels et plus de puissance

Apple a dévoilé son nouvel iPhone 17, aux côtés des modèles Pro, Pro Max et du tout nouveau iPhone Air. Si ce sont les modèles haut de gamme qui ont volé la vedette, la version de base n’est pas en reste et apporte quelques évolutions intéressantes, surtout pour ceux qui viennent d’un iPhone plus ancien.

iPhone 17 : Un écran plus grand et plus fluide

L’iPhone 17 abandonne l’écran 6,1 pouces du 16 pour un OLED de 6,3 pouces, aux bordures plus fines. La vraie nouveauté, c’est surtout l’arrivée du ProMotion : un rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz, réservé jusqu’ici aux modèles Pro.

L’écran atteint aussi 3 000 nits de luminosité maximale et bénéficie d’un Ceramic Shield 2, trois fois plus résistant aux rayures.

Au dos, Apple propose un double module Fusion de 48 mégapixels :

un capteur principal de 48 mégapixels qui peut servir de téléobjectif 2x par recadrage,

un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels capable aussi de réaliser des photos macro.

En façade, c’est la révolution la plus visible : un capteur de 18 mégapixels carré qui permet de prendre des selfies en portrait comme en paysage sans avoir à tourner le téléphone. L’IA ajuste automatiquement le cadrage, ce qui simplifie les photos de groupe et les appels vidéo.

Sous le capot : A19 et une puce réseau maison

L’iPhone 17 intègre la nouvelle puce A19 gravée en 3 nm, avec un CPU 6 cœurs et un GPU 5 cœurs. De quoi assurer plus de vitesse et d’efficacité, notamment pour les outils d’Apple Intelligence (réécriture de texte, résumés, retouche photo Clean Up, traduction en direct…).

Apple inaugure aussi sa puce réseau N1 pour remplacer les solutions Broadcom. Elle gère désormais le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole Thread, renforçant AirDrop et le partage de connexion.

Autonomie et stockage

Apple promet jusqu’à 30 heures de lecture vidéo, soit 8 heures de plus que l’iPhone 16. Le stockage démarre enfin à 256 Go, avec une option à 512 Go. Côté mémoire vive, Apple reste bloqué à 8 Go de RAM, là où Google (Pixel 10) et Samsung (Galaxy S25) misent déjà sur 12 Go pour préparer l’avenir de l’IA.

iPhone 17 : Couleurs et disponibilité

L’iPhone 17 sera disponible en noir, lavande, bleu, vert et blanc. Fini le modèle « Plus » : Apple ne propose qu’une seule taille, ceux qui veulent plus grand devront se tourner vers le Pro Max ou l’Air.

Le prix reste fixé à 969 euros (256 Go) avec une sortie le 19 septembre. Les précommandes ouvrent le 12 septembre.

Un modèle qui joue la sécurité

L’iPhone 17 n’est pas une révolution, mais il reste séduisant pour les possesseurs d’iPhone 14 ou plus anciens : plus grand écran, ProMotion, selfie 18 mégapixels et autonomie renforcée. En revanche, pour les utilisateurs de l’iPhone 16, les différences risquent de paraître trop mineures pour justifier un changement.

Apple semble jouer la carte de la prudence, mais à l’heure où ses rivaux misent fort sur l’IA et la mémoire, ce manque d’audace pourrait finir par lui coûter cher.