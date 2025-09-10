iPhone 17 Pro et Pro Max : nouveau design, triple 48 mégapixels et autonomie record

Apple vient de lever le voile sur ses deux modèles haut de gamme, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max, présentés aux côtés de l’iPhone 17 classique et du tout nouveau iPhone Air.

Au programme : un design revu, des capteurs photo entièrement renouvelés et la plus grosse batterie jamais intégrée à un iPhone.

iPhone 17 Pro : Un nouveau « plateau caméra »

La nouveauté la plus visible est le nouveau module photo, que la marque préfère appeler « plateau caméra ». Celui-ci s’étend désormais sur toute la largeur du dos de l’appareil, rappelant la barre photo des Google Pixel.

À l’intérieur, trois capteurs de 48 mégapixels chacun (grand-angle, ultra-grand-angle et téléobjectif) remplacent les anciennes configurations. Le téléobjectif est le grand gagnant : capteur 56 % plus grand et zoom optique de qualité jusqu’à 8x.

Améliorations à l’avant aussi. En effet, la caméra frontale passe à 18 mégapixels et gagne la fonction Center Stage, qui ajuste automatiquement le cadrage lors des appels vidéo et des selfies.

Retour à l’aluminium et nouvelles couleurs

Après deux générations en titane, Apple revient à un châssis tout aluminium renforcé par du Ceramic Shield à l’avant et à l’arrière.

Trois couleurs sont proposées : argent, bleu et un audacieux orange, bien plus vif que les teintes habituelles de la gamme Pro.

Puissance et autonomie record

Les iPhone 17 Pro et Pro Max inaugurent la nouvelle puce A19 Pro gravée en 3 nm, avec un CPU 6 cœurs et un GPU 5 cœurs intégrant des accélérateurs IA. Apple la présente comme « le processeur le plus rapide jamais vu sur smartphone ».

Côté batterie :

L’iPhone 17 Pro Max atteint jusqu’à 39 h de lecture vidéo (contre 33 h sur le 16 Pro Max).

L’iPhone 17 Pro bénéficie également d’une autonomie record pour son format.

Les modèles eSIM-only disposent d’encore plus d’autonomie (+2 h) grâce à un espace libéré pour une batterie plus grande.

Prix et disponibilité

iPhone 17 Pro : à partir de 1 329 euros (256 Go).

iPhone 17 Pro Max : à partir de 1 479 euros , avec une nouvelle version 2 To à 2 479 euros.

, avec une nouvelle version 2 To à 2 479 euros. Précommandes dès le vendredi 12 septembre 2025.

Disponibilité : 19 septembre 2025.

Un bond plus marqué que le 16 Pro

Alors que l’iPhone 16 Pro avait été une évolution modeste (écrans plus grands, bouton Caméra, meilleure autonomie), l’iPhone 17 Pro apporte :

Un nouveau design photo marquant.

Des capteurs de 48 mégapixels sur toute la gamme.

Une autonomie significativement améliorée, surtout en version Pro Max.

De quoi séduire aussi bien les photographes exigeants que ceux qui cherchent un iPhone endurant.