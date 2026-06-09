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Instagram permet enfin de réorganiser sa grille de profil : voici comment fonctionne la nouvelle option

Instagram permet enfin de réorganiser sa grille de profil : voici comment fonctionne la nouvelle option

Après des années de demandes de la part des créateurs, influenceurs et utilisateurs passionnés, Instagram déploie enfin une fonctionnalité qui pourrait transformer la manière dont les profils sont présentés.

Désormais, il est possible de réorganiser librement les publications de sa grille, sans être contraint par l’ordre chronologique imposé depuis les débuts du réseau social.

Une évolution qui paraît simple en apparence, mais qui pourrait profondément modifier les stratégies de présentation sur la plateforme.

Instagram : Une grille Instagram qui devient entièrement personnalisable

Jusqu’à présent, l’organisation d’un profil Instagram reposait sur une logique immuable : les publications les plus récentes apparaissaient en premier, tandis que les plus anciennes étaient progressivement repoussées vers le bas. Les utilisateurs pouvaient certes épingler jusqu’à trois publications en haut de leur profil, mais le reste de la grille demeurait figé dans le temps.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Instagram casse cette règle historique.

Les utilisateurs peuvent désormais déplacer leurs publications où ils le souhaitent afin de créer une présentation entièrement personnalisée. Un cliché publié il y a dix ans peut désormais apparaître aux côtés d’un contenu publié la veille, sans aucune contrainte chronologique.

Comment fonctionne la réorganisation de la grille ?

Le processus a été conçu pour rester extrêmement simple.

Depuis l’application mobile Instagram, il suffit :

d’effectuer un appui long sur une publication de sélectionner « Réorganiser la grille » de déplacer les publications par glisser-déposer

Les modifications sont enregistrées automatiquement et Instagram intègre également une option d’annulation durant la session d’édition. La plateforme précise qu’aucune limite n’est imposée quant au nombre de réorganisations possibles.

Les publications épinglées et les Reels mis en avant conservent toutefois leur position privilégiée en haut du profil et ne sont pas affectés par ces changements.

Une nouveauté qui change la logique du profil Instagram

Cette fonctionnalité répond à une problématique que de nombreux créateurs rencontrent depuis des années. Au fil du temps, un profil Instagram devient souvent un mélange d’anciennes campagnes, de contenus personnels, de collaborations professionnelles et de publications qui ne reflètent plus nécessairement l’identité actuelle de leur auteur.

La possibilité de restructurer librement la grille permet désormais de raconter une histoire différente.

Les créateurs pourront mettre en avant :

un nouveau projet professionnel

une activité récente

une évolution artistique

un portfolio cohérent

une nouvelle identité visuelle

Instagram se rapproche ainsi davantage d’une vitrine éditoriale que d’un simple journal chronologique.

Une arme supplémentaire pour les créateurs et les marques

Pour les influenceurs, photographes, artistes ou entreprises, cette évolution ouvre également de nouvelles opportunités marketing. La première impression joue un rôle déterminant lorsqu’un visiteur découvre un profil pour la première fois. Une grille mieux organisée peut améliorer la perception d’une marque personnelle ou professionnelle sans nécessiter la suppression d’anciens contenus.

Cette liberté pourrait également encourager certains utilisateurs à remettre en avant des publications performantes ou stratégiques qui avaient disparu dans les profondeurs de leur historique.

Instagram reconnaît ainsi que son profil est devenu bien plus qu’un simple fil d’actualité : c’est désormais une véritable carte de visite numérique.

Une série de petites améliorations qui modernisent la plateforme

La réorganisation de la grille s’inscrit dans une série de mises à jour destinées à rendre Instagram plus flexible. Ces derniers mois, le réseau social a notamment ajouté l’édition des commentaires après publication, la correction des Stories déjà publiées et plusieurs outils de personnalisation destinés aux créateurs.

Aucune de ces nouveautés ne révolutionne Instagram individuellement, mais leur accumulation témoigne d’une volonté claire de rendre la plateforme plus souple et moins punitive face aux erreurs ou aux changements de stratégie.

Instagram devient un véritable espace de curation

Cette nouveauté illustre également une évolution plus profonde du réseau social. Pendant longtemps, Instagram reposait sur l’instantanéité et la chronologie. Aujourd’hui, la plateforme se rapproche davantage d’un espace de curation où chaque utilisateur peut façonner soigneusement son image publique.

En donnant enfin le contrôle total sur l’apparence du profil, Instagram reconnaît que l’identité numérique ne se construit plus uniquement dans le temps, mais aussi dans la manière dont les contenus sont présentés.

Une petite fonctionnalité sur le papier, mais probablement l’une des plus attendues depuis longtemps par la communauté.