Apple iPhone 17 : lancement officiel le 9 septembre, voici tout ce qu’il faut savoir

L’attente touche à sa fin. Dans moins de 5 000 minutes, Apple lèvera le voile sur sa nouvelle gamme iPhone 17 lors de son grand événement du 9 septembre 2025 à Cupertino.

La keynote débutera à 19 h (heure de Paris) et sera diffusée en direct sur YouTube, Apple.com et via l’app Apple TV. Une poignée de journalistes assisteront sur place, mais le reste du monde pourra suivre en streaming la présentation des nouveautés.

iPhone 17 : Les quatre modèles attendus

Cette année, la gamme s’articulera autour de quatre modèles : iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et le tout nouveau iPhone 17 Air.

Fait notable : il n’y aura pas de version « Plus », remplacée par le « Air », pensé comme un smartphone ultra-fin et rival direct du Samsung Galaxy S25 Edge.

L’iPhone 17 standard apporte enfin un écran 6,3 pouces 120 Hz ProMotion, un capteur frontal de 24 mégapixels et 12 Go de RAM, de quoi booster les performances et l’expérience avec Apple Intelligence. Côté autonomie, il profite du MagSafe Qi 2.2 avec une recharge rapide jusqu’à 45 W.

L’iPhone 17 Air, star de finesse, affiche seulement 5,4 mm d’épaisseur pour un écran de 6,6 pouces. En contrepartie, il embarque une batterie réduite de 2 800 mAh et un seul capteur photo arrière de 48 mégapixels. La construction en titane assure néanmoins une bonne résistance malgré son profil ultra-fin.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max misent sur la photo et la puissance. Leur nouveau bloc caméra horizontal intègre un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 10x sans perte, la capture vidéo 8K et un écran renforcé anti-reflets. Animés par la puce A19 Pro, ils bénéficient aussi du Wi-Fi 7 et d’un système de refroidissement amélioré, avec chambre à vapeur pour le Pro Max.

Et les autres annonces ?

Comme souvent en septembre, Apple ne se contentera pas des iPhone. On attend également la Apple Watch Series 11, la Apple Watch Ultra 3 plus robuste avec un écran élargi, et peut-être une mise à jour mineure de la Watch SE.

Côté audio, les très attendues AirPods Pro 3 pourraient faire leur apparition après trois ans d’attente. Elles intégreraient des capteurs biométriques comme la mesure de fréquence cardiaque et des fonctions de traduction en direct. Le AirTag 2 pourrait aussi profiter de l’événement pour se glisser dans la présentation.

Ce qui ne sera probablement pas dévoilé

En revanche, certains produits devraient attendre octobre pour une sortie coordonnée : une nouvelle Apple TV 4K équipée de la puce A17 Pro, le HomePod mini 2, l’iPad Pro M5 et, surtout, le prochain Vision Pro, dont la version définitive dépendra de la nouvelle génération de puces M.

Entre l’arrivée de l’iPhone 17 Air, la montée en puissance du Pro Max et l’officialisation des AirPods Pro 3, la keynote du 9 septembre s’annonce comme l’un des événements les plus marquants de l’année pour Apple. Reste à savoir si les rumeurs de hausses de prix se confirmeront… et si les innovations matérielles et logicielles seront à la hauteur des attentes des fans.