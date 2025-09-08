DeepSeek R2 : la startup chinoise prépare un agent IA autonome pour 2025

La startup chinoise DeepSeek, basée à Hangzhou, s’apprête à franchir une nouvelle étape dans l’IA avec le lancement annoncé de son agent intelligent de nouvelle génération d’ici fin 2025, selon Bloomberg.

Contrairement aux simples chatbots textuels, cet agent pourra exécuter des tâches complexes en plusieurs étapes avec très peu d’intervention humaine, tout en apprenant de ses actions passées pour améliorer ses performances.

DeepSeek s’était déjà fait remarquer en début d’année avec son modèle R1, réputé pour ses capacités de raisonnement avancées. Développé pour seulement 6 millions de dollars, il a coûté une fraction des budgets colossaux d’OpenAI ou de Google.

Open source, DeepDeek R1 a rapidement séduit les développeurs et remis en question la logique du « bigger is better » qui domine la tech américaine.

De DeepDeek R1 à DeepDeek R2 : une stratégie prudente mais ambitieuse

Alors que des géants comme Alibaba et Tencent accélèrent leurs déploiements IA, le fondateur Liang Wenfeng a choisi une approche plus mesurée, retardant le DeepDeek R2 pour peaufiner la technologie.

Entre-temps, la mise à jour DeepDeek V3.1 a élargi la fenêtre de contexte à 128 000 tokens et porté le nombre de paramètres à 685 milliards. DeepSeek impose aussi désormais des labels obligatoires sur tous les contenus générés par IA, une transparence inédite qui le distingue de ses concurrents.

L’IA agent, prochaine révolution numérique

Le futur DeepDeek R2 ciblera le marché émergent des agents autonomes, capables de planifier des voyages, déboguer du code ou gérer des workflows business sans supervision constante. Les analystes estiment que cette technologie pourrait réinventer la productivité et les services numériques, à l’instar de ce que préparent déjà OpenAI, Microsoft et Anthropic.

La montée en puissance de DeepSeek attire déjà l’attention à Silicon Valley et Washington, où l’on s’inquiète de la progression rapide de la Chine dans l’intelligence artificielle. L’arrivée d’un agent IA « made in China » performant pourrait rebattre les cartes dans la course mondiale à l’IA.

Avec son DeepDeek R2, DeepSeek entend prouver qu’innovation et efficacité ne nécessitent pas forcément des budgets astronomiques. En combinant prudence technique et ambitions globales, la startup pourrait devenir l’un des principaux challengers d’OpenAI et de Google dans la bataille des agents IA autonomes.