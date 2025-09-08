Honor Magic 8 Pro : un téléobjectif périscope 200 mégapixels confirmé

Honor prépare son prochain grand coup avec la série Magic 8, et une nouvelle déclaration officielle vient lever le voile sur l’un de ses atouts majeurs.

Fang Fei, présidente de la division produits chez Honor, a confirmé sur Weibo que le prochain fleuron, le Magic 8 Pro, embarquera un téléobjectif périscope de 200 mégapixels, capable de capturer des clichés spectaculaires même dans des conditions de lumière complexes comme l’heure bleue au coucher du soleil.

Fang Fei a expliqué que ce nouveau capteur permettra aux utilisateurs de photographier avec une grande précision, que ce soit de près ou de loin, et d’obtenir des résultats riches en détails et en nuances.

L’annonce s’inscrit dans la continuité d’indices laissés par Li Kun, chef de produit de la gamme Flagship Series, qui avait déjà évoqué l’arrivée prochaine d’un smartphone équipé d’un téléobjectif de 200 mégapixels.

Honor Magic 8 Pro : Un positionnement face aux rivaux

Le Magic 8 Pro se place ainsi au même niveau que ses futurs concurrents directs, le Vivo X300 Pro (capteur 200 mégapixels Samsung HPB) et le OPPO Find X9 Pro (capteur 200 mégapixels Samsung HP5). Mais là où ces deux modèles devraient être alimentés par le Dimensity 9500, Honor optera pour le Snapdragon 8 Elite Gen 5 (alias Snapdragon 8 Elite 2), un choix qui séduira les utilisateurs privilégiant les performances Qualcomm.

Selon d’autres fuites, le Magic 8 Pro intégrera aussi un capteur dToF pour la mesure de profondeur et un autre capteur encore inconnu, ce qui laisse présager des fonctionnalités inédites pour la photographie mobile.

Avec ce téléobjectif périscope de 200 mégapixels et la puissance du Snapdragon 8 Elite Gen 5, le Honor Magic 8 Pro s’annonce comme un sérieux concurrent pour OPPO et Vivo dans la bataille des flagships photo de 2025/2026.

Reste à voir si Honor réussira à transformer cette promesse en véritable avantage face à ses rivaux.