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Apple prépare une vague de produits inédite : iPhone pliable, lunettes IA et AirPods avec caméra dès 2026-2027

Apple prépare une vague de produits inédite : iPhone pliable, lunettes IA et AirPods avec caméra dès 2026-2027

Pendant une grande partie de l’année écoulée, Apple a semblé courir derrière ses concurrents sur le terrain de l’intelligence artificielle. Entre les avancées rapides d’OpenAI, Google, Anthropic et Meta, la firme de Cupertino a souvent donné l’impression de jouer la carte de la prudence.

Mais si les dernières informations rapportées par Bloomberg se confirment, Apple pourrait bientôt rappeler à l’industrie qu’elle possède une arme que peu d’acteurs maîtrisent aussi bien : la capacité à transformer des technologies émergentes en produits grand public.

Selon les révélations de Mark Gurman, les années 2026 et 2027 pourraient constituer la feuille de route la plus ambitieuse d’Apple depuis l’introduction de l’Apple Watch. Et, cette fois, il ne s’agit plus simplement d’améliorer des produits existants.

Une fin d’année 2026 particulièrement chargée

La première vague d’annonces pourrait arriver dès l’automne 2026. Au programme figureraient notamment l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max, le très attendu iPhone pliable, souvent surnommé « iPhone Ultra » par les observateurs, une nouvelle génération d’Apple Watch, des Mac équipés de puces Apple Silicon de nouvelle génération, un iPad d’entrée de gamme compatible avec Apple Intelligence et un nouveau hub domestique connecté.

Pris individuellement, aucun de ces produits n’est particulièrement surprenant. Ce qui l’est davantage, c’est leur concentration sur une période relativement courte. Apple semble vouloir accélérer simultanément plusieurs chantiers stratégiques : mobilité, intelligence artificielle, maison connectée et informatique personnelle.

Depuis près de dix ans, Apple observe le marché des smartphones pliables sans jamais y participer directement. Pendant ce temps, Samsung, Huawei⁠, Honor ou encore Vivo ont multiplié les expérimentations autour de ce format. Selon les informations disponibles, Apple préparerait enfin son entrée dans cette catégorie avec un modèle premium positionné au-dessus de l’iPhone Pro Max.

L’objectif ne semble pas être de proposer un simple concurrent aux appareils existants, mais plutôt de redéfinir l’expérience autour du pliable grâce à une intégration poussée entre matériel, logiciel et intelligence artificielle.

Une approche qui rappelle fortement la stratégie adoptée lors du lancement de l’Apple Watch ou des AirPods.

2027 : l’année du vingtième anniversaire de l’iPhone

C’est toutefois en 2027 que la feuille de route devient réellement fascinante. Cette année marquera les vingt ans du premier iPhone, lancé en 2007 par Steve Jobs. Apple préparerait plusieurs produits symboliques pour célébrer cet anniversaire.

Parmi eux, un iPhone anniversaire inéditiPhone 20, une deuxième génération d’iPhone pliable et de nouveaux appareils centrés sur Apple Intelligence. Historiquement, Apple a souvent utilisé les anniversaires majeurs pour introduire des changements importants. L’iPhone X, lancé pour les dix ans de l’iPhone, avait marqué l’abandon du bouton Home et l’arrivée de Face ID.

Les attentes seront donc particulièrement élevées.

Les AirPods pourraient devenir les yeux de Siri

Parmi les projets les plus intrigants figure une nouvelle génération d’AirPods équipés de caméras. L’idée peut sembler surprenante pour un produit historiquement consacré à l’audio. Pourtant, ces capteurs ne serviraient pas à filmer ou à prendre des photos.

Leur rôle serait d’alimenter Apple Intelligence en informations visuelles afin de permettre à Siri de mieux comprendre l’environnement de l’utilisateur. Reconnaissance d’objets, contextualisation de requêtes, assistance en temps réel : Apple semble vouloir transformer ses écouteurs en véritables capteurs du monde réel. Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large où l’IA ne repose plus uniquement sur ce que nous écrivons ou disons, mais également sur ce que nous voyons.

Les lunettes intelligentes, le pari le plus stratégique

Autre projet majeur : les premières lunettes connectées d’Apple. Depuis plusieurs années, le marché attend une réponse aux Ray-Ban Meta, qui connaissent un succès croissant. Apple travaillerait sur une paire de lunettes capable de combiner d’assistance contextuelle, une intelligence artificielle, une perception visuelle et des interactions discrètes avec l’écosystème Apple.

Contrairement au Apple Vision Pro, ces lunettes viseraient une utilisation quotidienne.

Leur objectif serait moins de remplacer un ordinateur que de devenir une interface permanente entre l’utilisateur et Apple Intelligence.

La maison connectée entre aussi dans l’équation

L’ambition d’Apple ne s’arrête pas aux appareils personnels. Bloomberg évoque également un nouveau hub domestique intelligent, un Apple TV enrichi par Apple Intelligence, un HomePod mini de nouvelle génération et un mystérieux appareil robotisé destiné à la maison.

Cette dernière catégorie demeure particulièrement floue, mais elle témoigne de l’intérêt croissant d’Apple pour l’informatique ambiante. L’idée est simple : faire en sorte que l’intelligence artificielle soit disponible partout sans nécessiter d’interaction constante avec un écran.

Une stratégie qui dépasse largement l’IA

À première vue, cette feuille de route pourrait être interprétée comme une simple réponse à la révolution de l’intelligence artificielle. En réalité, elle va beaucoup plus loin. Apple semble préparer une transition où l’IA devient le fil conducteur reliant tous ses appareils : iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, lunettes connectées et maison intelligente. Chaque produit jouerait un rôle précis dans un écosystème capable de comprendre le contexte, l’environnement et les habitudes de l’utilisateur.

Une vision qui rappelle la manière dont Apple a progressivement construit son empire autour de l’iPhone, avant d’étendre cette logique aux services et aux accessoires.

Le plus grand défi : créer le prochain produit incontournable

Lancer de nouveaux appareils n’est pas le véritable enjeu. Le défi consiste à créer la prochaine catégorie capable de transformer durablement les usages. L’iPhone a redéfini le smartphone. L’Apple Watch a popularisé la montre connectée. Les AirPods ont révolutionné les écouteurs sans fil.

La question qui se pose désormais est simple : parmi tous les produits évoqués pour 2026 et 2027, lequel deviendra le prochain pilier de l’écosystème Apple ?

Pour l’instant, personne ne possède la réponse.

Mais, une chose semble certaine : après plusieurs années dominées par des évolutions incrémentales, Apple paraît prête à reprendre des risques. Et dans une industrie technologique qui avance à une vitesse vertigineuse, c’est peut-être la meilleure nouvelle que l’entreprise pouvait offrir à ses utilisateurs.